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На новосибирских озёрах резко выросло число дичи — в Минприроды объяснили, с чем это связано

Количество птиц увеличилось в 1,5 раза

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Сейчас водоплавающая дичь быстрее становится на крыло

Сейчас водоплавающая дичь быстрее становится на крыло

В Новосибирской области число водоплавающей дичи выросло за год с 1 млн до 1 млн 600 тысяч. На рост численности повлиял запрет на охоту весной, а также природные особенности региона.

— По результатам мониторинга в 2019 году численность была чуть более 1 млн экземпляров, к началу осенней охоты зафиксирована численность 1,6 млн экземпляров. В весенний период был период покоя, и дичь имела возможность благоприятно размножаться. Все это позволило правительству Новосибирской области откликнуться на обращения охотничьих сообществ об изменении сроков начала охоты, — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко во время конференции в ТАСС.

Он также добавил, что число озёр в регионе колеблется от 3000 до 4500, где может жить водоплавающая дичь.

— Немаловажно и то, что мы наблюдаем, что по многим явлениям природы процессы ускоряются, идёт ускоренное становление на крыло водоплавающей дичи, — подчеркнул Юрий Марченко.

Напомним, что запрет на весеннюю охоту в регионе ввели 11 апреля на внеочередном заседании правительства НСО. Это сделали из-за угрозы распространения коронавируса. Осенний сезон охоты в этом году открыли на неделю раньше, чем обычно, — 29 августа.

В начале сезона охоты НГС поговорил с 10 новосибирцами, которые рассказали, почему готовы стоять три дня в очереди за путёвкой и что на самом деле делают на охоте.

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дичьохотниксезон охоты
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