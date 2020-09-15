На новосибирских озёрах резко выросло число дичи — в Минприроды объяснили, с чем это связано

Он также добавил, что число озёр в регионе колеблется от 3000 до 4500, где может жить водоплавающая дичь.

— Немаловажно и то, что мы наблюдаем, что по многим явлениям природы процессы ускоряются, идёт ускоренное становление на крыло водоплавающей дичи, — подчеркнул Юрий Марченко.

Напомним, что запрет на весеннюю охоту в регионе ввели 11 апреля на внеочередном заседании правительства НСО. Это сделали из-за угрозы распространения коронавируса. Осенний сезон охоты в этом году открыли на неделю раньше, чем обычно, — 29 августа.

В начале сезона охоты НГС поговорил с 10 новосибирцами, которые рассказали, почему готовы стоять три дня в очереди за путёвкой и что на самом деле делают на охоте.