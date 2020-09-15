История одной идеи: житель Рыбинска уговорил магазины и офисы сменить вывески на «дореволюционные»

Можно ли изменить центр города, если тебе этого просто захотелось? Можно. И для этого не обязательно быть большим чиновником или влиятельным бизнесменом. Но обязательно надо иметь Идею. Именно так — с большой буквы. Собственно, вся эта история как раз о буквах. И о том, как можно изменить не только улицу, но и мир вокруг себя. Рассказывают ее наши коллеги из Ярославля — портал 76.RU.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Сейчас центр Рыбинска в Ярославской области выглядит как декорация для съемок фильмов — все магазины, включая сетевые, работают с вывесками в дореволюционном стиле. Тревел-блогеры растащили фото с этими вывесками по всему интернету. И Рыбинск вдруг — раз — и обзавёлся такой особенной достопримечательностью. О том, как это получилось, мы поговорили с вдохновителем этих перемен — идея оформить так вывески пришла в голову известному в городе музыканту Мите Кузнецову.
Начало у истории простое — Митя рассматривал фото XIX века и подумал: было бы здорово сделать так, чтобы вся улица, благодаря наружному оформлению, вернулась в те времена, а?
И с этой мыслью пошёл в администрацию. Удачно зашёл — там на тот момент как раз думали над реконструкцией Красной площади (как водится, площади в центре города), и идея Мити пришлась ко двору. Не пришлось и чиновников уговаривать.
Все стороны ненависти
А вот горожане с недоверием отнеслись к переменам.
— Вначале было от спокойного ворчания до неприятия идеи, — говорит Митя Кузнецов. — Я испытал на себе все стороны ненависти. Без этого никуда. Вообще любое дело практически всегда не принимается, особенно сложное такое, когда ты вклиниваешься в социальную сферу с непривычными совершенно взглядами. Конечно, очень многие люди негодовали, потому что привыкли к своим старым лавочкам, к своим видам, ёлочкам.
Сложно оказалось и с предпринимателями. Зачем это вообще? Что за блажь за наши деньги?
— Это же сложно на самом деле, когда тебя заставляют переделать то, к чему ты привык. Когда уже появились готовые вывески, предпринимателям результат понравился практически всем. Я одного предпринимателя знаю, который до сих пор не очень смирился с новой вывеской в таком стиле.
В мастерской до сих пор стоит огромная вывеска мебельного салона, с владельцем которого пока не получается договориться. Но основная часть предпринимателей не только смирилась, но и вполне довольна внешним видом обновленных вывесок.
— Моя прежняя вывеска уже поистрепалась, — говорит владелец фотоателье в центре Рыбинска. — Поэтому, когда сказали заменить на новые, я не был против. Мне нравится, как она выглядит.
Не сложнее, чем рожать
В центре города заменили вывески не только местного бизнеса, но даже известных брендов: магазинов, банков. Одной из последних сделали вывеску «Магнит». Сложно представить, что компании, которые тратят огромные деньги на узнаваемость своих логотипов, согласились пойти на это. На вопрос, сложно ли было с ними договориться, автор проекта с улыбкой отмахивается: «Рожать сложно ребёнка, а с брендами работать интересно!» Создавая такие вывески, художникам надо учесть не только исторический опыт, но и сохранить узнаваемость бренда, соединить его стиль с историческим, да ещё и своё художественное видение внести.
Сделать вывески не только в единой стилистике, но и с правильным написанием на дореволюционном русском языке получилось не во всех случаях — историки раскритиковали некоторые творения за необоснованные Ѣ (буква «ять») на концах слов.
— Дошло до смешного, когда подключились рекламные агентства города, — говорит Митя Кузнецов. — Проект я рассчитывал на мастеров и ремесленников, на художников города. У меня сверхзадачей стояло — вернуть на улицы города руки мастеров — живые руки, которые бы преобразили город. Но, к сожалению, администрация выбрала путь рекламных агентств. Я бы сказал, что проект в этом плане ущербный немного. Доходило до того, что на конце слова «мебель» писали не мягкий знак, а твёрдый — «мебелъ». Ну а что? Рекламные агентства, дизайнеры... Им сказали — они и начали ляпать твёрдые знаки, на конце «еры», «ятей» побольше, чтобы всё это снабдить специями, архаизмами, совершенно не задумываясь, что из себя представляет дореформенный русский язык.
«Человек почувствовал, что вложился»
В целом автор проекта остался доволен. Обновлённый центр города оценил даже известный российский дизайнер Артемий Лебедев — вот уж от кого сложно ждать похвалы.
— Его мнение интересно было, особенно такое позитивное восприятие идеи, — говорит Митя. — Это говорит о том, что мы на самом деле говорим на одном языке — языке художников и языке новаторов. Он новатор — он создаёт дизайн-смыслы современности, а историческая вывеска для меня — не столько какой-то совсем музейный атрибут, несмотря на название проекта. Это — шаг вперёд, это новизна в современном мире. Понятно, что на 100% не всегда удаётся — есть какие-то ляпы, шероховатости, недоговорённости, потому что это очень сложный проект, ему аналогов нет. Надо довольствоваться тем, что получилось. А получилось очень близко к тому, что я хотел.
А что это дало самому музыканту?
— Убежденность в том, что созидание, деятельная вера и бесстрашие способны менять мир, в котором живем, к лучшему, даже если это против устоявшихся правил, — говорит Митя. — Сейчас на улицах меня узнают. Подходит человек, спрашивает: «Это вы делаете вывески? Вы заменяете?» Я с опаской говорю: «Да». Но мне жмут руку, благодарят за то, что город становится красивым. Сейчас атмосфера поменялась в сравнении с тем, что было вначале. Мне пришлось взять огонь на себя, так как я автор проекта. Тут важно было устоять, конечно, осознавать по-настоящему, что свою идею я хотел реализовать именно таким образом. И у предпринимателей появилось осознание, что они являются меценатами арт-проекта. Не просто их заставили что-то сделать, а человек почувствовал, он вложился — получилось красиво, город меняется.
Теперь Митю Кузнецова просят поделиться опытом и другие города. Автор вывесок готовит презентацию для Липецкой области и делает вывеску Туле в подарок.