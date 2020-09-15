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История одной идеи: житель Рыбинска уговорил магазины и офисы сменить вывески на «дореволюционные»

И прославил свой город на всю страну

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Митя Кузнецов изменил центр Рыбинска

Митя Кузнецов изменил центр Рыбинска

Можно ли изменить центр города, если тебе этого просто захотелось? Можно. И для этого не обязательно быть большим чиновником или влиятельным бизнесменом. Но обязательно надо иметь Идею. Именно так — с большой буквы. Собственно, вся эта история как раз о буквах. И о том, как можно изменить не только улицу, но и мир вокруг себя. Рассказывают ее наши коллеги из Ярославля — портал 76.RU.

Видео: «Истории из России» / YouTube.com

Сейчас центр Рыбинска в Ярославской области выглядит как декорация для съемок фильмов — все магазины, включая сетевые, работают с вывесками в дореволюционном стиле. Тревел-блогеры растащили фото с этими вывесками по всему интернету. И Рыбинск вдруг — раз — и обзавёлся такой особенной достопримечательностью. О том, как это получилось, мы поговорили с вдохновителем этих перемен — идея оформить так вывески пришла в голову известному в городе музыканту Мите Кузнецову.

Вывески в центре города теперь оформлены в едином стиле

Вывески в центре города теперь оформлены в едином стиле

Начало у истории простое — Митя рассматривал фото XIX века и подумал: было бы здорово сделать так, чтобы вся улица, благодаря наружному оформлению, вернулась в те времена, а?

И с этой мыслью пошёл в администрацию. Удачно зашёл — там на тот момент как раз думали над реконструкцией Красной площади (как водится, площади в центре города), и идея Мити пришлась ко двору. Не пришлось и чиновников уговаривать.

Все стороны ненависти

А вот горожане с недоверием отнеслись к переменам.

— Вначале было от спокойного ворчания до неприятия идеи, — говорит Митя Кузнецов. — Я испытал на себе все стороны ненависти. Без этого никуда. Вообще любое дело практически всегда не принимается, особенно сложное такое, когда ты вклиниваешься в социальную сферу с непривычными совершенно взглядами. Конечно, очень многие люди негодовали, потому что привыкли к своим старым лавочкам, к своим видам, ёлочкам.

Эта вывеска оказалась самой скандальной — люди не понимали, почему короткое слово должно занимать так много места на здании. Оказалось, что такой размер вывески исторически верен

Эта вывеска оказалась самой скандальной — люди не понимали, почему короткое слово должно занимать так много места на здании. Оказалось, что такой размер вывески исторически верен

Сложно оказалось и с предпринимателями. Зачем это вообще? Что за блажь за наши деньги?

— Это же сложно на самом деле, когда тебя заставляют переделать то, к чему ты привык. Когда уже появились готовые вывески, предпринимателям результат понравился практически всем. Я одного предпринимателя знаю, который до сих пор не очень смирился с новой вывеской в таком стиле.

В мастерской до сих пор стоит огромная вывеска мебельного салона, с владельцем которого пока не получается договориться. Но основная часть предпринимателей не только смирилась, но и вполне довольна внешним видом обновленных вывесок.

— Моя прежняя вывеска уже поистрепалась, — говорит владелец фотоателье в центре Рыбинска. — Поэтому, когда сказали заменить на новые, я не был против. Мне нравится, как она выглядит.

В городе ввели новый дизайн-код, по которому предприниматели теперь должны делать вывески в дореволюционном стиле

В городе ввели новый дизайн-код, по которому предприниматели теперь должны делать вывески в дореволюционном стиле

Не сложнее, чем рожать

В центре города заменили вывески не только местного бизнеса, но даже известных брендов: магазинов, банков. Одной из последних сделали вывеску «Магнит». Сложно представить, что компании, которые тратят огромные деньги на узнаваемость своих логотипов, согласились пойти на это. На вопрос, сложно ли было с ними договориться, автор проекта с улыбкой отмахивается: «Рожать сложно ребёнка, а с брендами работать интересно!» Создавая такие вывески, художникам надо учесть не только исторический опыт, но и сохранить узнаваемость бренда, соединить его стиль с историческим, да ещё и своё художественное видение внести.

Сделать вывески не только в единой стилистике, но и с правильным написанием на дореволюционном русском языке получилось не во всех случаях — историки раскритиковали некоторые творения за необоснованные Ѣ (буква «ять») на концах слов.

— Дошло до смешного, когда подключились рекламные агентства города, — говорит Митя Кузнецов. — Проект я рассчитывал на мастеров и ремесленников, на художников города. У меня сверхзадачей стояло — вернуть на улицы города руки мастеров — живые руки, которые бы преобразили город. Но, к сожалению, администрация выбрала путь рекламных агентств. Я бы сказал, что проект в этом плане ущербный немного. Доходило до того, что на конце слова «мебель» писали не мягкий знак, а твёрдый — «мебелъ». Ну а что? Рекламные агентства, дизайнеры... Им сказали — они и начали ляпать твёрдые знаки, на конце «еры», «ятей» побольше, чтобы всё это снабдить специями, архаизмами, совершенно не задумываясь, что из себя представляет дореформенный русский язык.

Автор проекта говорит, что с брендами работать интересно

Автор проекта говорит, что с брендами работать интересно

Эх, взять бы шкалик!

Эх, взять бы шкалик!

Или два

Или два

Наше почтение галантным кавалерам

Наше почтение галантным кавалерам

«Человек почувствовал, что вложился»

В целом автор проекта остался доволен. Обновлённый центр города оценил даже известный российский дизайнер Артемий Лебедев — вот уж от кого сложно ждать похвалы.

— Его мнение интересно было, особенно такое позитивное восприятие идеи, — говорит Митя. — Это говорит о том, что мы на самом деле говорим на одном языке — языке художников и языке новаторов. Он новатор — он создаёт дизайн-смыслы современности, а историческая вывеска для меня — не столько какой-то совсем музейный атрибут, несмотря на название проекта. Это — шаг вперёд, это новизна в современном мире. Понятно, что на 100% не всегда удаётся — есть какие-то ляпы, шероховатости, недоговорённости, потому что это очень сложный проект, ему аналогов нет. Надо довольствоваться тем, что получилось. А получилось очень близко к тому, что я хотел.

Такое преображение нравится горожанам

Такое преображение нравится горожанам

А что это дало самому музыканту?

— Убежденность в том, что созидание, деятельная вера и бесстрашие способны менять мир, в котором живем, к лучшему, даже если это против устоявшихся правил, — говорит Митя. — Сейчас на улицах меня узнают. Подходит человек, спрашивает: «Это вы делаете вывески? Вы заменяете?» Я с опаской говорю: «Да». Но мне жмут руку, благодарят за то, что город становится красивым. Сейчас атмосфера поменялась в сравнении с тем, что было вначале. Мне пришлось взять огонь на себя, так как я автор проекта. Тут важно было устоять, конечно, осознавать по-настоящему, что свою идею я хотел реализовать именно таким образом. И у предпринимателей появилось осознание, что они являются меценатами арт-проекта. Не просто их заставили что-то сделать, а человек почувствовал, он вложился — получилось красиво, город меняется.

Даже серьёзные заведения встроились в новый дизайн-код

Даже серьёзные заведения встроились в новый дизайн-код

Теперь Митю Кузнецова просят поделиться опытом и другие города. Автор вывесок готовит презентацию для Липецкой области и делает вывеску Туле в подарок.

Автор остался доволен реализацией своей задумки

Автор остался доволен реализацией своей задумки

Обновлённые вывески органично вписались в облик центра города

Обновлённые вывески органично вписались в облик центра города

Сложно представить, что идея одного человека может изменить город

Сложно представить, что идея одного человека может изменить город

Предприниматели без восторга приняли новшество, но теперь недовольных почти нет

Предприниматели без восторга приняли новшество, но теперь недовольных почти нет

Чего изволите?

Чего изволите?

Центр Рыбинска с новыми вывесками и фонарями оценил и известный дизайнер Артемий Лебедев

Центр Рыбинска с новыми вывесками и фонарями оценил и известный дизайнер Артемий Лебедев

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