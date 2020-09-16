Берег реки засыпали бетонными блоками — новосибирец снял на видео КАМАЗ, который привёз строительный мусор

— Скинут машину блоков, а потом засыпают это грунтом. Это протока, они могут всё перекрыть, и может быть подтопление наших домов. Насколько у них есть разрешение на это — мы не знаем. Наша жительница к ним подходила, они ей поугрожали, и теперь она боится там ходить. Не меньше пяти КАМАЗов в день, — утверждает мужчина.

Ему удалось установить, что машины приезжают со стороны площади Сибиряков-Гвардейцев.

— Председатель СНТ позвонил в Кировскую администрацию, вроде пообещали проверить, но вчера ещё две машины приехали и выгрузились. Позавчера было 10 машин, — рассказывает Дмитрий.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Новосибирцы сейчас борются за чистоту реки Тулы в другом месте — они заметили, что из-за выбросов вода окрасилась в белый цвет. В итоге после огласки ситуации в СМИ мэрия пообещала поставить видеонаблюдение и следить за состоянием люков возле реки.

Но не всегда вопрос получается решить так быстро и заставить власть обратить внимание на проблему. Корреспондент НГС Александра Бруня три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой также вывалили строительный мусор. О своём опыте общения с властью она рассказала в авторской колонке.