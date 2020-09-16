Берег реки засыпали бетонными блоками — новосибирец снял на видео КАМАЗ, который привёз строительный мусор

В Новосибирске берег протоки Тулы в Кировском районе напротив СНТ «Цветущая Сибирь» засыпали строительным мусором. Местные жители сняли на видео КАМАЗы, которые постоянно привозят блоки и грунт.
— Сбрасывают за корпусом по улице Беловежская, 6а. Мы заметили на этих выходных. Думали, что кто-то строится в нашем обществе. Потом, когда выехали, заметили большегрузные машины. И те, кто живет рядом со сбросом, рассказали, что там техника работает уже неделю. Иногда и ночью работают. Помимо грунта ссыпают туда строительный мусор. Землю, кирпичи, сибит, пенопласт, — рассказал корреспонденту НГС читатель, представившийся Дмитрием.
Один из сбросов Дмитрию удалось снять на видео.
Автор: читатель НГС Дмитрий
— Скинут машину блоков, а потом засыпают это грунтом. Это протока, они могут всё перекрыть, и может быть подтопление наших домов. Насколько у них есть разрешение на это — мы не знаем. Наша жительница к ним подходила, они ей поугрожали, и теперь она боится там ходить. Не меньше пяти КАМАЗов в день, — утверждает мужчина.
Ему удалось установить, что машины приезжают со стороны площади Сибиряков-Гвардейцев.
— Председатель СНТ позвонил в Кировскую администрацию, вроде пообещали проверить, но вчера ещё две машины приехали и выгрузились. Позавчера было 10 машин, — рассказывает Дмитрий.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
Новосибирцы сейчас борются за чистоту реки Тулы в другом месте — они заметили, что из-за выбросов вода окрасилась в белый цвет. В итоге после огласки ситуации в СМИ мэрия пообещала поставить видеонаблюдение и следить за состоянием люков возле реки.
Но не всегда вопрос получается решить так быстро и заставить власть обратить внимание на проблему. Корреспондент НГС Александра Бруня три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой также вывалили строительный мусор. О своём опыте общения с властью она рассказала в авторской колонке.