«Нет постоянного тарахтенья»: хлебокомбинат на Первомайке избавился от холодильников после жалоб на шум

В Новосибирске в Первомайском районе хлебокомбинат «Инской» избавился от холодильников — из-за них местные жители жаловались на сильный шум.



— Источник шума устранен, контейнеры убрали. В ходе проверки устранили все замечания. Фоновый шум всё равно присутствует. То есть шум стал меньше, но всё равно не в норме, — рассказал НГС технический директор хлебокомбината «Инской» Анатолий Шиверских.

По словам местной жительницы Киры Невниченко, которая ранее писала жалобу на шум от комбината в Роспотребнадзор, холодильники вывезли в течение одного дня.