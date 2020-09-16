«Нет постоянного тарахтенья»: хлебокомбинат на Первомайке избавился от холодильников после жалоб на шум

В Новосибирске в Первомайском районе хлебокомбинат «Инской» избавился от холодильников — из-за них местные жители жаловались на сильный шум.
— Источник шума устранен, контейнеры убрали. В ходе проверки устранили все замечания. Фоновый шум всё равно присутствует. То есть шум стал меньше, но всё равно не в норме, — рассказал НГС технический директор хлебокомбината «Инской» Анатолий Шиверских.
По словам местной жительницы Киры Невниченко, которая ранее писала жалобу на шум от комбината в Роспотребнадзор, холодильники вывезли в течение одного дня.
— Приходил замерщик из Роспотребнадзора после того, как убрали холодильники. По показаниям прибора уровень шума не особо изменился (по его словам). Но мы сейчас можем открыть окно, нет постоянного тарахтенья, но фоновый гул мы всё-таки слышим. Для нас сейчас это не столь критично, как было раньше при холодильниках, — рассказала Кира Невниченко.
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