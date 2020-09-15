Рядом с посёлком под Новосибирском нашли тело женщины с пробитой головой

Вчера, 14 сентября, под Новосибирском обнаружен труп женщины с разбитой головой — следователи просят помочь её опознать.
— На расстоянии около 200 метров в северо-западном направлении от дома № 15 по улице Садовой в посёлке Мичуринском Искитимского района обнаружено тело неустановленной женщины со следами насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Приметы убитой: женщина славянской национальности, на вид около 45–55 лет, рост около 160 см, волосы черные, длина до плеч, нижняя вставная челюсть, верхние зубы вставные металлические с золотым окрасом, кольцо на безымянном пальце левой руки, серьги, отсутствует второй палец на левой ноге.
— Вероятно, жительница города Бердска либо посёлка Мичуринский Искитимского района. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — добавили следователи.
Если вы обладаете какой-либо информацией о погибшей, свяжитесь со следователями по телефону: 8 (383) 203-57-39 либо 102. Также вы можете обратиться в редакцию НГС по телефону 8 923 157-00-00.
В минувшее воскресенье в Новосибирской области ночью в озере Иткуль было найдено тело 68-летнего жителя Барабинска — оказалось, что это таксист, которого задушили пассажиры.