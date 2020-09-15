Рядом с посёлком под Новосибирском нашли тело женщины с пробитой головой

Вчера, 14 сентября, под Новосибирском обнаружен труп женщины с разбитой головой — следователи просят помочь её опознать.

— На расстоянии около 200 метров в северо-западном направлении от дома № 15 по улице Садовой в посёлке Мичуринском Искитимского района обнаружено тело неустановленной женщины со следами насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Приметы убитой: женщина славянской национальности, на вид около 45–55 лет, рост около 160 см, волосы черные, длина до плеч, нижняя вставная челюсть, верхние зубы вставные металлические с золотым окрасом, кольцо на безымянном пальце левой руки, серьги, отсутствует второй палец на левой ноге.