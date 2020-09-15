В Новосибирской области от коронавируса умерла ещё одна женщина

В Новосибирской области ещё 55 человек заболели коронавирусом, сообщили в оперштабе.
— На утро 15 сентября в регионе зафиксировано 12 207 случаев коронавирусной инфекции (+55 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 720 детей. 10 934 пациента выздоровели (+59 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.
Скончалась ещё одна женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 398 человек.
— В отделениях реанимации находится 40 человек. На ИВЛ — 7 пациентов. Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — добавили в опертшабе.
Всемирная организация здравоохранения не раз говорила о том, что в некоторых странах послабления противоэпидемических мер привели к очередному всплеску заражения коронавирусной инфекцией. В России ограничения тоже понемногу откатывают назад: большинство регионов сейчас находится либо на втором, либо на третьем этапе снятия ограничений. И в то же время в последние недели в стране растет число заболевших, уже начались разговоры о второй волне. Мы изучили опыт других стран, которые уже объявили о второй волне коронавируса, чтобы понять, чего нам ждать в ближайшем будущем.