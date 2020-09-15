В Новосибирской области от коронавируса умерла ещё одна женщина

В Новосибирской области ещё 55 человек заболели коронавирусом, сообщили в оперштабе.

— На утро 15 сентября в регионе зафиксировано 12 207 случаев коронавирусной инфекции (+55 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 720 детей. 10 934 пациента выздоровели (+59 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.



Скончалась ещё одна женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 398 человек.



— В отделениях реанимации находится 40 человек. На ИВЛ — 7 пациентов. Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — добавили в опертшабе.