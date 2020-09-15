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Глухая пробка в 10 километров: автомобилисты не могут доехать до Новосибирска по Бердскому шоссе

Всему виной авария седана с автобусом

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В аварии никто из людей не пострадал, но она вызвала затор

В аварии никто из людей не пострадал, но она вызвала затор

По Бердскому шоссе растянулась гигантская пробка из-за аварии

Дорога из Бердска в Новосибирск сегодня, 15 сентября, утром встала в огромную пробку. Автомобилисты винят во всём аварию в Академгородке.

— Пробка дикая. Бердск стоит уже. Там ещё авария на Морском, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

На повороте на Морской проспект столкнулись автобус и седан.

— ДТП с материальным ущербом. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГАИ, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Согласно сервису&nbsp;2gis, пробка растянулась на 10 километров

Согласно сервису 2gis, пробка растянулась на 10 километров

Читательница НГС пожаловалась, что не может добраться до города уже больше часа.

— С 09:20 из Бердска еду. Стоим, — написала она в редакцию.

Водители почти не двигаются с места

Водители почти не двигаются с места

Ранее мы рассказывали, как в середине июля на всех въездах в Новосибирск образовались гигантские пробки.

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