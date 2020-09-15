Глухая пробка в 10 километров: автомобилисты не могут доехать до Новосибирска по Бердскому шоссе

По Бердскому шоссе растянулась гигантская пробка из-за аварии
Дорога из Бердска в Новосибирск сегодня,
— Пробка дикая. Бердск стоит уже. Там ещё авария на Морском, — рассказал корреспонденту НГС читатель.
На повороте на Морской проспект столкнулись автобус и седан.
— ДТП с материальным ущербом. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГАИ, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Читательница НГС пожаловалась, что не может добраться до города уже больше часа.
— С 09:20 из Бердска еду. Стоим, — написала она в редакцию.
Ранее мы рассказывали, как в середине июля на всех въездах в Новосибирск образовались гигантские пробки.