Глухая пробка в 10 километров: автомобилисты не могут доехать до Новосибирска по Бердскому шоссе

Дорога из Бердска в Новосибирск сегодня, 15 сентября , утром встала в огромную пробку. Автомобилисты винят во всём аварию в Академгородке.

— Пробка дикая. Бердск стоит уже. Там ещё авария на Морском, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

На повороте на Морской проспект столкнулись автобус и седан.



— ДТП с материальным ущербом. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГАИ, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

