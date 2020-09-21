День сравняется с ночью: к Новосибирску подступает астрономическая осень

22 сентября в Новосибирске состоится осеннее равноденствие — завтра день сравняется с ночью, а после ночь будет увеличиваться относительно дня.
— День, когда Солнце, двигаясь по своему годовому пути в сторону южного полушария, пересекает небесный экватор, называют осенним равноденствием. Тогда же наступает астрономическая осень. Осеннее равноденствие в 2020 году наступит 22 сентября в 20 часов 30 минут. Это явление уравнивает продолжительность дня и ночи по всей Земле. А после перехода Солнца из северного полушария небесной сферы в южное ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, а в южном полушарии короче, там наступает астрономическая весна или весеннее равноденствие, — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
В день осеннего равноденствия день будет длиться 12 часов 10 минут, а к 30 сентября уменьшится до 11 часов 35 минут.
Напомним, что весеннее равноденствие в этом году состоялось в конце марта.
В августе над Новосибирском можно было наблюдать метеорный поток Персеиды. Его можно было наблюдать даже невооружённым глазом.