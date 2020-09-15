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В Новосибирске годовалая девочка оказалась запертой на балконе. Рассказываем, где была её мать

Соседка услышала плач ребёнка и вызвала спасателей

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Балкон находится на втором этаже. Спасатели поднялись к ребёнку по лестнице

Балкон находится на втором этаже. Спасатели поднялись к ребёнку по лестнице

В Новосибирске спасателям вчера около 15:00 пришлось доставать с балкона годовалую девочку — плач ребёнка услышала соседка, которая и вызвала специалистов.

— Позвонила женщина и объяснила, что она проживает в Ленинском районе города на улице Титова. С её балконом граничит соседский балкон из другого подъезда, где достаточно долгое время слышится детский плач. На балконе находится маленький ребёнок, дверь в квартиру закрыта. Женщина попала в соседний подъезд, нашла квартиру и попробовала достучаться, но ей никто не открыл, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».

Специалисты с помощью лестницы забрались на балкон на второй этаж к ребёнку.

— Обнаружили запертую годовалую девочку. Открыв балконную дверь, спасатели завели девочку в квартиру и провели разведку помещения. В квартире находились бабушка и мама девочки. При этом мать ребёнка крепко спала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребёнок был передан прибывшим на место сотрудникам отдела полиции, — добавили спасатели.

Если вы знаете подробности этой истории, семью девочки, стали очевидцем этого происшествия — свяжитесь с редакцией по WhatsApp по номеру +7 923 157–00–00 или по редакционной почте news@ngs.ru.

В Советском районе Новосибирска в начале августа около часа ночи помощь спасателей понадобилась матери семерых детей. Она пошла к соседке за солью, а дверь заблокировалась.

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Спасатели МАСС
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