В Новосибирске годовалая девочка оказалась запертой на балконе. Рассказываем, где была её мать

Специалисты с помощью лестницы забрались на балкон на второй этаж к ребёнку.

— Обнаружили запертую годовалую девочку. Открыв балконную дверь, спасатели завели девочку в квартиру и провели разведку помещения. В квартире находились бабушка и мама девочки. При этом мать ребёнка крепко спала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребёнок был передан прибывшим на место сотрудникам отдела полиции, — добавили спасатели.

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В Советском районе Новосибирска в начале августа около часа ночи помощь спасателей понадобилась матери семерых детей. Она пошла к соседке за солью, а дверь заблокировалась.