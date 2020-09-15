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Навальный вернется в Россию и продолжит работать

Политик отклонил просьбу РФ о совместном расследовании своего отравления

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Неделю назад Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ

Неделю назад Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ

Алексей Навальный намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в органах безопасности Германии.

По его словам, оппозиционный политик сейчас «в полной мере осознает свое состояние, что с ним произошло и где он находится». А когда Навальный поправится, он вернется в Россию.

— Он не планирует оставаться в Германии, — сказал чиновник New York Times. — Он хочет вернуться домой, в Россию, и продолжить свою миссию.

Также Навальный отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного расследования.

20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо на борту. Самолет экстренно посадили в Омске. В БСМП № 1 политик впал в кому. Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В анализах политика обнаружены следы отравляющего вещества группы «Новичок».

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The New York TimesАлексей Навальныйотравление Навального
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