Навальный вернется в Россию и продолжит работать

Алексей Навальный намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в органах безопасности Германии.
По его словам, оппозиционный политик сейчас «в полной мере осознает свое состояние, что с ним произошло и где он находится». А когда Навальный поправится, он вернется в Россию.
— Он не планирует оставаться в Германии, — сказал чиновник New York Times. — Он хочет вернуться домой, в Россию, и продолжить свою миссию.
Также Навальный отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного расследования.
20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо на борту. Самолет экстренно посадили в Омске. В БСМП