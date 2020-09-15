Сгорели два дома и три машины: спасатели рассказали подробности крупного ночного пожара на Тульской

В Новосибирске пожарным только к двум часам утра удалось полностью ликвидировать последствия возгорания на Тульской в Ленинском районе — сгорели два дома и три машины. Пожар начался около 23:00 часов вчера, 14 сентября.

— К полуночи удалось ликвидировать открытое горение. После проливки и разбора обгоревших конструкций полная ликвидация последствий пожара завершена в 02:21, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.