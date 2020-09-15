Сгорели два дома и три машины: спасатели рассказали подробности крупного ночного пожара на Тульской

В Новосибирске пожарным только к двум часам утра удалось полностью ликвидировать последствия возгорания на Тульской в Ленинском районе — сгорели два дома и три машины. Пожар начался около 23:00 часов вчера, 14 сентября.
— К полуночи удалось ликвидировать открытое горение. После проливки и разбора обгоревших конструкций полная ликвидация последствий пожара завершена в 02:21, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Среди людей, к счастью, в огне никто не пострадал, чего не скажешь о постройках.
— По оперативной информации, в результате пожара огнём повреждены два дома, надворные постройки, гараж и три автомобиля (один из них был в гараже), — добавили спасатели.
На месте работали 24 человека и 6 единиц техники.
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