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Сгорели два дома и три машины: спасатели рассказали подробности крупного ночного пожара на Тульской

В огне пострадали только постройки и транспорт

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Спасатели справились с открытым огнём быстро

Спасатели справились с открытым огнём быстро

В Новосибирске пожарным только к двум часам утра удалось полностью ликвидировать последствия возгорания на Тульской в Ленинском районе — сгорели два дома и три машины. Пожар начался около 23:00 часов вчера, 14 сентября.

— К полуночи удалось ликвидировать открытое горение. После проливки и разбора обгоревших конструкций полная ликвидация последствий пожара завершена в 02:21, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные работали на месте полночи

Пожарные работали на месте полночи

Среди людей, к счастью, в огне никто не пострадал, чего не скажешь о постройках.

— По оперативной информации, в результате пожара огнём повреждены два дома, надворные постройки, гараж и три автомобиля (один из них был в гараже), — добавили спасатели.

На месте работали 24 человека и 6 единиц техники.

Если вы стали очевидцем происшествия, знаете погорельцев, у вас есть фото или видео — сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

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