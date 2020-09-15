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Владимир Путин присвоил почётные звания двум жителям Новосибирска — рассказываем, кто они

Указ опубликован на сайте правовой информации

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В список попали учёный и государственный инспектор госавтодорнадзора

В список попали учёный и государственный инспектор госавтодорнадзора

Ночью во вторник, 15 августа, на сайте правовой информации был опубликован указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два жителя Новосибирской области.

За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Валерию Васильевичу Гафарову — доктору медицинских наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины — филиала Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН.

Кроме того, президент присвоил почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Василию Фёдоровичу Иванько — начальнику управления — главному государственному инспектору госавтодорнадзора Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В конце августа Владимир Путин дал государственные награды пяти жителям Новосибирской области.

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указ президентагосударственные награды
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