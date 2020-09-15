Владимир Путин присвоил почётные звания двум жителям Новосибирска — рассказываем, кто они

Ночью во вторник, 15 августа, на сайте правовой информации был опубликован указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два жителя Новосибирской области.



За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Валерию Васильевичу Гафарову — доктору медицинских наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины — филиала Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН.