Владимир Путин присвоил почётные звания двум жителям Новосибирска — рассказываем, кто они

Ночью во вторник, 15 августа, на сайте правовой информации был опубликован указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два жителя Новосибирской области.
За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Валерию Васильевичу Гафарову — доктору медицинских наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины — филиала Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН.
Кроме того, президент присвоил почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Василию Фёдоровичу Иванько — начальнику управления — главному государственному инспектору госавтодорнадзора Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
В конце августа Владимир Путин дал государственные награды пяти жителям Новосибирской области.