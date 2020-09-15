В Ленинском районе загорелось несколько частных домов

Поздно вечером в понедельник, 14 сентября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом.
Как сообщается в паблике Новосибирской области, горит частный дом на улице Тульской. К месту происшествия стягиваются пожарные расчёты.
Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:58.
— Горит частный дом по адресу улица Тульская, 452/2, — говорилось в сообщении.
Диспетчеру также сообщили, что огонь распространяется и уже перекинулся на соседние дома. Также, по словам очевидцев, в пожаре пострадали люди.
Если вы стали очевидцем происшествия, знаете, кто живёт в этом доме или почему случился пожар — сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp или Telegram) или на почту news@ngs.ru.
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