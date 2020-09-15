В Ленинском районе загорелось несколько частных домов

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В начале сентября в квартире на Родниках произошёл пожар. Чтобы спасти детей, матери пришлось выбрасывать двух своих малышей из окна.