Вторая волна коронавируса будет хуже? Что происходит в странах, куда она уже пришла

Всемирная организация здравоохранения не раз говорила о том, что в некоторых странах послабления противоэпидемических мер привели к очередному всплеску заражения коронавирусной инфекцией. В России ограничения тоже понемногу откатывают назад: большинство регионов сейчас находится либо на втором, либо на третьем этапе снятия ограничений. И в то же время в последние недели в стране растет число заболевших, уже начались разговоры о второй волне. Мы изучили опыт других стран, которые уже объявили о второй волне коронавируса, чтобы понять, чего нам ждать в ближайшем будущем.
В Соединенных Штатах Америки, которые больше всех пострадали от коронавируса, вторая волна началась, судя по данным статистики, когда первая еще не успела схлынуть. Поэтому на графике она выглядит скорее как следующий этап роста заболеваемости. Однако в начале июля страна заявила именно о второй волне распространения коронавируса. Пиковым показателем первой волны, по данным трекера
Однако карантинные ограничения понемногу отменяют. Например,
Тенденцию на большее число заболевших показывают и другие страны, заявившие о второй волне
В Испании заболеваемость тоже растет:
— Сейчас все предприятия работают, школы разделили детей на группы по 20 человек, дети не играют свободно на патио в школе, только внутри ограниченной территории с одноклассниками. В общественных местах всё еще нужно носить маску, компанией больше 10 человек не собираться, нельзя курить и пить на улице, — говорит живущая в Испании россиянка Елена Эстебан.
Во время первой волны эпидемии в стране действовал запрет на передвижения между регионами, сейчас его нет. Комендантского часа — тоже. Парки закрываются в 21:00, бары — в час ночи. Бары переполнены, центр города забит под завязку гуляющими, родители с детьми в парках с приспущенными масками, чтобы не нарваться на штраф.
«Ещё пару месяцев назад боялись намного больше, чем сейчас»
Елена Эстебан, жительница Испании
— Но страх всё-таки есть, особенно у тех, кому за 50. Когда мы бегаем (бегать можно без масок), люди порой шарахаются в сторону, как испуганные лошадки. Молодым пофиг, но не могут выйти за рамки правил, здесь уважают власть и старших, — рассказывает Елена.
Отсутствие прежнего страха она связывает с низкой смертностью: если в первую волну количество умерших от коронавируса за сутки могло перевалить за 900 человек, то за вторую волну оно лишь дважды превысило сотню. В США летальность вируса тоже снизилась, хотя в иные дни количество умерших переваливает за тысячу. Но в первую волну доходило до 6140 человек, притом что заболеваемость была значительно ниже. А вот в Израиле количество смертей увеличилось: в пике первой волны их было 13, во второй волне максимум — 73 человека. Правда, это единичный случай.
В России смертность от коронавируса пика достигла
Если 26 августа оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции отчитался о 4676 вновь зараженных, то уже
— Динамику заболеваемости на небольшом отрезке времени, как, например, за последнюю неделю, правильнее оценивать как временные колебания, — считает главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Что касается противоэпидемических ограничений, то они остаются свои в каждом регионе — их вводят и отменяют местные власти. Например, в Кузбассе с сегодняшнего дня возвращают обязательную самоизоляцию для всех, кто старше 65 лет. А вот массовый всероссийский карантин с 20 или 21 сентября, о котором в соцсетях говорят уже два месяца, скорее всего, не состоится — в Госдуме эту информацию назвали фейком.