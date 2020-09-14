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В Октябрьском районе иномарка насмерть сбила мужчину — он перебегал дорогу в неположенном месте

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

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Сейчас на месте работает полиция

Сейчас на месте работает полиция

Вечером в понедельник, 14 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Тойоты» сбил мужчину, который переходил дорогу.

— ДТП на Кошурникова. Говорят, с погибшим, — написал в редакцию НГС читатель.

Мужчина скончался на месте от полученных травм

Мужчина скончался на месте от полученных травм

В пресс-службе группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.

— В 21:00 23-летний водитель автомобиля Toyota Highlander двигался по улице Кошурникова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Фрунзе в пути следования у дома номер 2 по улице Федосеева совершил наезд на пешехода который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 25-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

В конце августа «Газель» насмерть сбила женщину в Дзержинском районе.

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ДТП с погибшимисбил пешехода
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