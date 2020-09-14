В Октябрьском районе иномарка насмерть сбила мужчину — он перебегал дорогу в неположенном месте

Вечером в понедельник, 14 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Тойоты» сбил мужчину, который переходил дорогу.
— ДТП на Кошурникова. Говорят, с погибшим, — написал в редакцию НГС читатель.
В пресс-службе группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.
— В 21:00 23-летний водитель автомобиля Toyota Highlander двигался по улице Кошурникова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Фрунзе в пути следования у дома номер 2 по улице Федосеева совершил наезд на пешехода который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 25-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.
В конце августа «Газель» насмерть сбила женщину в Дзержинском районе.