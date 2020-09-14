В Октябрьском районе иномарка насмерть сбила мужчину — он перебегал дорогу в неположенном месте

В пресс-службе группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.

— В 21:00 23-летний водитель автомобиля Toyota Highlander двигался по улице Кошурникова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Фрунзе в пути следования у дома номер 2 по улице Федосеева совершил наезд на пешехода который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 25-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали в ведомстве.