На Алтае спасатели вывели группу новосибирских туристов, где один из участников погиб

В Республике Алтай спасатели оказали помощь группе туристов из Новосибирска, один из которых погиб во время сплава по реке Курган 9 сентября.

— С 10 сентября группа следовала в пешем порядке с телом погибшего по направлению к месту, где их ожидал автомобиль для доставки в село Катанда. В МЧС туристы сообщили о случившемся и о том, что могут идти самостоятельно, бедствия не терпят, запас продуктов имеют и в помощи не нуждаются. <...> 12 сентября спасатели добрались до туристов, разбили лагерь для ночлега. 13 сентября тело погибшего было вывезено на вертолете с тропы и доставлено до места ожидания автотранспорта, передано правоохранительным органам и доставлено в морг. Туристы и спасатели продолжили путь вместе до места, откуда туристов забрал автомобиль и доставил в село Катанда, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай.