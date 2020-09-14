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В следующем году в России вырастут пенсии. На 900 рублей

Средняя пенсия после индексации составит 17 443 рубля

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Индексация пенсий будет меньше, чем в предыдущие годы

Индексация пенсий будет меньше, чем в предыдущие годы

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет до 17 443 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%, а социальных пенсий — 2,6%. По данным министерства, в 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату для 43 миллионов человек.

Сейчас, по данным ПФР, средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров по старости составляет 16,5 тысячи рублей. В 2020 году страховые пенсии неработающих пенсионеров индексировались на 6,6%, в 2019 году — на 7,05%. Ранее также стало известно, что в 2022 году индексация составит 5,9%, а в 2023-м — 5,6%. К 2023 году средний размер пенсии должен перевалить за 19 тысяч рублей.

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индексация пенсийпенсииМинтруд РФ
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