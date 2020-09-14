Вырвали победу: ХК «Сибирь» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче

В третьем периоде сибиряки решили атаковать. И на 50-й минуте матча Юусо Пуустинен смог забить первую шайбу в ворота рижской команды. После этого «Сибирь» решила вести игру без вратаря, и за две минуты до окончания периода смогла сравнять счёт игры.