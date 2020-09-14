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Вырвали победу: ХК «Сибирь» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче

Игра закончилась со счётом 4:3

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Это уже вторая победа сибиряков

Это уже вторая победа сибиряков

В понедельник, 14 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу новосибирской команды.

Матч начался для хоккеистов «Сибири» не очень хорошо

Матч начался для хоккеистов «Сибири» не очень хорошо

Счёт игры был открыт только во втором периоде. Первую шайбу в ворота новосибирцев забил нападающий «Динамо» Даниелс Берзиньш. После этого соперники смогли забить ещё две шайбы в ворота «Сибири».

Во втором периоде «Динамо» забило «Сибири» три шайбы

Во втором периоде «Динамо» забило «Сибири» три шайбы

В третьем периоде сибиряки решили атаковать. И на 50-й минуте матча Юусо Пуустинен смог забить первую шайбу в ворота рижской команды. После этого «Сибирь» решила вести игру без вратаря, и за две минуты до окончания периода смогла сравнять счёт игры.

В третьем периоде новосибирцы решили отыграться

В третьем периоде новосибирцы решили отыграться

Исход игры решился в овертайме, где решающий гол в ворота «Динамо» забил нападающий Юусо Пуустинен.

Первую шайбу в ворота соперников забил нападающий&nbsp;Юусо Пуустинен

Первую шайбу в ворота соперников забил нападающий Юусо Пуустинен

Затем «Сибирь» решила играть без вратаря

Затем «Сибирь» решила играть без вратаря

И за две минуты до окончания третьего периода ХК «Сибирь» сумел сравнять счёт

И за две минуты до окончания третьего периода ХК «Сибирь» сумел сравнять счёт

Игра была очень напряжённой

Игра была очень напряжённой

Исход матча решился в овертайме

Исход матча решился в овертайме

Хоккеисты «Сибири» отыграли три очка и смогли победить

Хоккеисты «Сибири» отыграли три очка и смогли победить

Прошлая игра была не менее напряжённой против пекинской команды «Куньлунь Ред Стар» и завершилась со счётом 5:4 в пользу сибиряков.

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ХК «Сибирь»хоккей
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