Вырвали победу: ХК «Сибирь» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче

В понедельник, 14 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу новосибирской команды.
Счёт игры был открыт только во втором периоде. Первую шайбу в ворота новосибирцев забил нападающий «Динамо» Даниелс Берзиньш. После этого соперники смогли забить ещё две шайбы в ворота «Сибири».
В третьем периоде сибиряки решили атаковать. И на 50-й минуте матча Юусо Пуустинен смог забить первую шайбу в ворота рижской команды. После этого «Сибирь» решила вести игру без вратаря, и за две минуты до окончания периода смогла сравнять счёт игры.
Исход игры решился в овертайме, где решающий гол в ворота «Динамо» забил нападающий Юусо Пуустинен.
Прошлая игра была не менее напряжённой против пекинской команды «Куньлунь Ред Стар» и завершилась со счётом 5:4 в пользу сибиряков.