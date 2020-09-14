Материнский капитал вырастет в 2021 году

Размер материнского капитала вырастет в 2021 году. На первого ребенка он составит 483 882 рублей, на второго — до 639 432 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По расчетам Минтруда, материнский капитал в 2021 году смогут получить 1,2 млн семей. Об этом сообщили в ведомстве, ссылаясь на подготовленный ведомством проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Право на материнский капитал в размере 460 тысяч 617 рублей семьи с первенцем получили в этом году. Одновременно с этим маткапитал на второго ребенка увеличили на 150 тысяч рублей, сумма составила более 616 тысяч рублей. Программу материнского капитала продлили до 2026 года.