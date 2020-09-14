14 сентября понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКто прошёл в Горсовет. Список фамилий

Все новости

Все новости

Материнский капитал вырастет в 2021 году

Об этом заявили в Минтруда

2 410
14Обсудить

Поделиться

Его получат 1,2 млн семей

Его получат 1,2 млн семей

Размер материнского капитала вырастет в 2021 году. На первого ребенка он составит 483 882 рублей, на второго — до 639 432 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По расчетам Минтруда, материнский капитал в 2021 году смогут получить 1,2 млн семей. Об этом сообщили в ведомстве, ссылаясь на подготовленный ведомством проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Право на материнский капитал в размере 460 тысяч 617 рублей семьи с первенцем получили в этом году. Одновременно с этим маткапитал на второго ребенка увеличили на 150 тысяч рублей, сумма составила более 616 тысяч рублей. Программу материнского капитала продлили до 2026 года.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

детиматеринский капиталпособия и выплаты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!