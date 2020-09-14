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На трассе под Новосибирском перевернулся микроавтобус — внутри было четыре человека

Сейчас на месте работает полиция

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

В понедельник, 14 сентября, в Черепановском районе Новосибирской области перевернулся микроавтобус с людьми.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на трассе Р-256 при движении в сторону города.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

— На 95-м километре трассы водитель микроавтобуса ГАЗель допустил опрокидывания транспортного средства. В момент аварии внутри находилось четыре человека. Никто не пострадал, — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего

В минувшую субботу машина перевернулась на бок на пересечении Бориса Богаткова и Гагарина.

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