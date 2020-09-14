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«Люди решили, что я её развалил»: в Новосибирске увольняется директор скандально известной школы № 158

Дмитрий Фролов написал заявление по собственному желанию после репортажа НГС

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Дмитрий Фролов проработал на должности директора школы № 158 чуть больше года

Дмитрий Фролов проработал на должности директора школы № 158 чуть больше года

В Новосибирске директор скандально известной школы № 158 Дмитрий Фролов написал заявление об увольнении. Школа на Танковой, 9/1 стала известна после репортажа НГС про её ужасное состояние. После этого отсутствием ремонта в школе возмутился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Действительно, в департамент образования мэрии города Новосибирска поступало заявление Фролова Дмитрия об увольнении по собственному желанию, — рассказали корреспонденту НГС в департаменте образования мэрии города Новосибирска. — Решение о прекращении трудового договора с руководителем будет принято в установленные действующим законодательством сроки.

Фролов работал в должности директора с 1 июля. За это время школа уже дважды попадала в эпицентр скандала — впервые о школе заговорили в феврале этого года, когда там три девочки жёстко избили семиклассницу.

— Видимо, народ решил, люди решили, что я развалил школу, — объяснил своё решение Дмитрий Фролов в беседе с журналистом НГС. — Я не комментирую кадровые решения своего руководства. Окончательного решения ещё нет.

Директор добавил, что ему непонятны многие вещи, которые происходили за время его работы в школе, — постоянные слухи про него и то, что люди узнают «какие-то вещи» раньше, чем он.

— Я за сегодня очень вымотался, устал, не хотел бы отвечать на вопросы. Очень много работы, я устал, — закончил разговор Дмитрий Фролов.

О том, что школа не готова к началу учебного года, заговорили в конце августа, когда в социальных сетях появились фотографии заведения, которые сделала мама одного из учеников. На снимках — запасной выход с грибком на стенах и кабинет технологии с гнилым полом для мальчиков, брошенными как попало досками. Местные жители возмутились, что чиновники приняли здание 1 сентября в таком состоянии. Что не так с этой школой — смотрите в нашем репортаже.

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