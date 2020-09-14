В правительстве НСО одобрили новый прожиточный минимум для пенсионеров — он стал больше на 366 рублей

В правительстве Новосибирской области сегодня, 13 сентября, приняли новый прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Новую сумму должны одобрить депутаты Заксобрания.
— Предполагается установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 9 850 рублей, что на 366 рублей больше, чем в этом году, — рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, — Учитывая, что данная величина выше величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России, социальная доплата к пенсии будет региональной, как и в этом году. На её выплату потребуются средства областного бюджета.
Средний размер доплаты к пенсии, по предварительной оценке, составит 2221 рубль. Её получат 99 300 человек.
— Объем необходимых средств составит 2 миллиарда 687 миллионов рублей, — добавил Фролов.
Из них 78% средств будут из федерального бюджета. Из областного бюджета потребуется в 2021 году 622 миллиона рублей.
В правительстве Новосибирской области подобные цифры одобрили. Проект теперь должны одобрить в Законодательном собрании региона.
В мае Новосибирскстат опубликовал данные за 2019 год об уровне доходов жителей Новосибирской области. Почти 15% оказались за чертой бедности.
В начале сентября стало известно, что кабмин планирует ввести запрет на снижение прожиточного минимума в регионах.