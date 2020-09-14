Новосибирец поймал огромную щуку весом больше 11 килограммов (он еле держит её в руках!)

Если вы поймали гигантскую рыбу, присылайте свои фото и рассказы в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

