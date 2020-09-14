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Новосибирец поймал огромную щуку весом больше 11 килограммов (он еле держит её в руках!)

В регионе продолжается сезон ловли огромных рыб

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Из щуки рыбак приготовил вкусные котлеты

Из щуки рыбак приготовил вкусные котлеты

Новосибирский рыбак поймал на Оби в Колыванском районе огромную щуку. Фотографиями улова он похвастался в группе «Рыбалка в Новосибирске».

— Вес — 11 килограмм 200 грамм. Поймал в августе. В деревне Пристань-Почта, — рассказал корреспонденту НГС рыбак Михаил Корнеев. — Сделали котлеты, вкусные.

Сезон лова больших рыб в Новосибирской области начался в конце июля.

В начале сентября другой сибиряк поймал в Оби щуку весом 12 килограммов, когда рыбачил в Томской области. Рыба была настолько огромной, что не помещалась в подсак.

Если вы поймали гигантскую рыбу, присылайте свои фото и рассказы в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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