Новосибирец поймал огромную щуку весом больше 11 килограммов (он еле держит её в руках!)

Новосибирский рыбак поймал на Оби в Колыванском районе огромную щуку. Фотографиями улова он похвастался в группе «Рыбалка в Новосибирске».
— Вес — 11 килограмм 200 грамм. Поймал в августе. В деревне Пристань-Почта, — рассказал корреспонденту НГС рыбак Михаил Корнеев. — Сделали котлеты, вкусные.
Сезон лова больших рыб в Новосибирской области начался в конце июля.
В начале сентября другой сибиряк поймал в Оби щуку весом 12 килограммов, когда рыбачил в Томской области. Рыба была настолько огромной, что не помещалась в подсак.
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