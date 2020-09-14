«Есть ёмкое русское слово "картошка"»: Анатолий Локоть объяснил низкую явку на новосибирских выборах

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал низкую явку на прошедших накануне выборах в городской Совет депутатов и Законодательное собрание региона.



— Многие избиратели всё-таки, скажем честно, были на дачах, убирали урожай. У нас в Сибири этот период называется коротким ёмким словом, понятным всем, «картошка». Вот «картошка»: заготовки на зиму, подготовка к зиме. И это всё сильно сказывается на явке, — сообщил он.



Второй фактор, по его словам, оказавший влияние на явку новосибирцев в ходе голосования — это изменение политической конструкции, а именно отмена партийных списков.

