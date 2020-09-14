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«Есть ёмкое русское слово "картошка"»: Анатолий Локоть объяснил низкую явку на новосибирских выборах

Мэр назвал два фактора, которые могли сказаться на низкой явке на выборах

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Анатолий Локоть объяснлил низкую явку на прошедших выборах

Анатолий Локоть объяснлил низкую явку на прошедших выборах

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал низкую явку на прошедших накануне выборах в городской Совет депутатов и Законодательное собрание региона.

— Многие избиратели всё-таки, скажем честно, были на дачах, убирали урожай. У нас в Сибири этот период называется коротким ёмким словом, понятным всем, «картошка». Вот «картошка»: заготовки на зиму, подготовка к зиме. И это всё сильно сказывается на явке, — сообщил он.

Второй фактор, по его словам, оказавший влияние на явку новосибирцев в ходе голосования — это изменение политической конструкции, а именно отмена партийных списков.

— Это изменило отношение избирателей, изменило активность политических партий, это изменило, в целом, конструкцию. Она стала непредсказуемой, наверное. Кто-то видит в этом плюс, но мы считаем, что, по совокупности факторов, это отрицательное явление. И следует еще раз подумать, может, всё-таки вернуться к испытанной системе, — добавил мэр.

Ранее председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо говорила, что по предварительным данным, явка составила 28%.

Списки фамилий кандидатов депутатов, прошедших в Заксобрание, согласно предварительным итогам, мы публиковали здесь. А тут мы собрали данные по кандидатам-победителям в Горсовет.

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Анатолий Локотьвыборы
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