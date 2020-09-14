Полиция оцепила скандальный УИК в Новосибирске: кандидат из «Единой России» обошёл оппозиционера на 11 голосов

В Новосибирске к скандальному избирательному участку на улице Сакко и Ванцетти, 33 стянулись полицейские — они оцепили все этажи администрации Октябрьского района, сообщает с места событий корреспондент НГС.

Представители коалиции «Новосибирск 2020» ранее заявили о попытке вброса как минимум 300 голосов за действующего депутата Горсовета Евгения Яковенко. Они подали об этом заявление в полицию, что обернулось скандалом на участке.

В итоге комиссия продолжила работу и закончила подсчёты голосов. Евгений Яковенко, согласно предварительным данным ГАС «Выборы», обошёл своего конкурента из коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко всего на 11 голосов. За него проголосовали 1305 человек, за Якименко — 1294. Ещё утром на голосовании лидировал представитель оппозиции.