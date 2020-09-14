Полиция оцепила скандальный УИК в Новосибирске: кандидат из «Единой России» обошёл оппозиционера на 11 голосов

В Новосибирске к скандальному избирательному участку на улице Сакко и Ванцетти, 33 стянулись полицейские — они оцепили все этажи администрации Октябрьского района, сообщает с места событий корреспондент НГС.
Представители коалиции «Новосибирск 2020» ранее заявили о попытке вброса как минимум 300 голосов за действующего депутата Горсовета Евгения Яковенко. Они подали об этом заявление в полицию, что обернулось скандалом на участке.
В итоге комиссия продолжила работу и закончила подсчёты голосов. Евгений Яковенко, согласно предварительным данным ГАС «Выборы», обошёл своего конкурента из коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко всего на 11 голосов. За него проголосовали 1305 человек, за Якименко — 1294. Ещё утром на голосовании лидировал представитель оппозиции.
— 300 курсантов проголосовали. То есть вброс 300 бюллетеней, потому что курсанты не имеют права голосовать, они не имеют постоянной прописки. Это было ночью, — рассказывал корреспонденту НГС координатор штаба Навального в Новосибирске, член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.
Евгений Яковенко по-прежнему не отвечает на сообщения корреспондента НГС.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области никак не комментируют ситуацию.
В Новосибирске на избирательный участок на улице Сакко и Ванцетти, 33 полицейские приехали сегодня утром. Коалиция «Новосибирск-2020» заявила о ночном массовом вбросе бюллетеней. Видео скандала с участка можно посмотреть здесь.
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Сергей Бойко, руководитель штаба Навального, победил на состоявшихся вчера, 13 сентября, выборах в новосибирский горсовет, обогнав вице-спикера Горсовета Рената Сулейманова. По данным системы ГАС «Выборы», он получил 2514 голосов избирателей, его соперник — 2302 голоса.