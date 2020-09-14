Пассажиры задушили таксиста и выбросили его тело в озеро Иткуль

В Новосибирской области вчера ночью, 13 сентября, в озере Иткуль нашли тело 68-летнего жителя Барабинска — оказалось, что это таксист, которого задушили пассажиры.
— По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве мужчины. Ими оказались жители Куйбышевского района, 29-летний мужчина и 20-летняя девушка. По данным следствия, 13 сентября в ночное время 68-летний житель Барабинска на личном автомобиле занимался частным извозом. Увидев на дороге голосующую пару, мужчина решил остановиться, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Парень с девушкой попросили его подвезти их в село Серебрянка Чулымского района.
— В пути следования, на перекрестке автодорог Чулым — Ужаниха и Чулым — Золотая Грива, злоумышленники решили убить потерпевшего. 29-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье, набросил шнурок на его шею и начал тянуть. Понимая, что потерпевший продолжает подавать признаки жизни, попросил соучастницу присоединиться к совершению особо тяжкого преступления, а именно продолжать душить потерпевшего, сам же перелез на переднее сиденье и начал наносить последнему множественные удары по телу, — добавила Кулешова.
После этого подозреваемые решили избавиться от тела.
— Они обмотали тело потерпевшего скотчем и утопили его в озере Иткуль в 500 метрах от села Новоиткульское Чулымского района, а автомобиль подожгли, — объяснили следователи.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемым, которые дали признательные показания. Следователи будут просить отправить их в СИЗО. Против пары возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В декабре прошлого года Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве женщины-таксиста — Кимотхон Раззакову убили в 2017 году в ночь на 15 декабря. К женщине-таксисту в машину сели трое мужчин.