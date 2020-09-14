Пассажиры задушили таксиста и выбросили его тело в озеро Иткуль

Парень с девушкой попросили его подвезти их в село Серебрянка Чулымского района.

— В пути следования, на перекрестке автодорог Чулым — Ужаниха и Чулым — Золотая Грива, злоумышленники решили убить потерпевшего. 29-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье, набросил шнурок на его шею и начал тянуть. Понимая, что потерпевший продолжает подавать признаки жизни, попросил соучастницу присоединиться к совершению особо тяжкого преступления, а именно продолжать душить потерпевшего, сам же перелез на переднее сиденье и начал наносить последнему множественные удары по телу, — добавила Кулешова.

После этого подозреваемые решили избавиться от тела.

— Они обмотали тело потерпевшего скотчем и утопили его в озере Иткуль в 500 метрах от села Новоиткульское Чулымского района, а автомобиль подожгли, — объяснили следователи.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемым, которые дали признательные показания. Следователи будут просить отправить их в СИЗО. Против пары возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).