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Уже обработали 98% бюллетеней: избирком обновил предварительные результаты новосибирских выборов

В голосовании приняли участие 28% избирателей Новосибирской области

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Председатель облизбиркома сообщила о предварительных результатах голосования

Председатель облизбиркома сообщила о предварительных результатах голосования

В Новосибирской области обработали 98% голосов, которые были отданы за депутатов на прошедших 13 сентября выборах.

— По предварительным данным, приняли участие в голосовании 28% избирателей Новосибирской области. На данный момент обработано 98% протоколов участковых избирательных комиссий. Всего у нас 2008 участковых избирательных комиссий, — сообщила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо во время конференции в агентстве ТАСС.

На выборах в Заксобрание «Единая Россия» набрала 38,15% голосов, КПРФ — 16,66%, ЛДПР — 13,61%, «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,05%, «Партия пенсионеров» — 5,68%, «Родина» — 3,25%, Российская экологическая партия «Зелёные» — 2,66%, партия «За правду» — 1,95, «Партия Роста» — 1,37%. К распределению мандатов допускаются партии, набравшие более 5% голосов.

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По одномандатным округам 27 мандатов получат представители от «Единой России», 6 мандатов — КПРФ, 2 мандата — «Родина» и 3 — самовыдвиженцы.

На выборах в горсовет, по предварительным итогам, победили 22 представителя «Единой России», 4 человека от ЛДПР, 8 кандидатов от КПРФ, по одному от партий «Зелёные» и «Родина», а также 14 самовыдвиженцев. По одному округу продолжается заседание избирательной комиссии.

Ранее мы публиковали информацию по итогам подсчёта 96% голосов.

НГС ведёт онлайн-трансляцию о результатах выборов в Новосибирской области. Сегодня утром стали известны предварительные итоги голосования за депутатов горсовета — посмотрите список тех, кто набрал больше всего голосов.

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выборыгорсоветдепутаты
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