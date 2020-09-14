Уже обработали 98% бюллетеней: избирком обновил предварительные результаты новосибирских выборов

В Новосибирской области обработали 98% голосов, которые были отданы за депутатов на прошедших 13 сентября выборах.

— По предварительным данным, приняли участие в голосовании 28% избирателей Новосибирской области. На данный момент обработано 98% протоколов участковых избирательных комиссий. Всего у нас 2008 участковых избирательных комиссий, — сообщила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо во время конференции в агентстве ТАСС.

На выборах в Заксобрание «Единая Россия» набрала 38,15% голосов, КПРФ — 16,66%, ЛДПР — 13,61%, «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,05%, «Партия пенсионеров» — 5,68%, «Родина» — 3,25%, Российская экологическая партия «Зелёные» — 2,66%, партия «За правду» — 1,95, «Партия Роста» — 1,37%. К распределению мандатов допускаются партии, набравшие более 5% голосов.