Кто прошёл в Заксобрание на выборах: публикуем имена депутатов — предварительный список

В Новосибирской области подводят итоги голосования в Законодательное собрание региона. Пока данные предварительные, но общая картина ясна — большинство мандатов получили члены «Единой России».



Полный список победителей голосования на 38 округах, согласно предварительным результатам, опубликованных в системе ГАС «Выборы», выглядит так:



Андрей Панфёров («Единая Россия»). Игорь Умербаев («Единая Россия»). Владимир Лаптев («Единая Россия»). Олег Иванинский («Единая Россия»). Александр Кулинич («Единая Россия»). Василий Иваков («Единая Россия»). Олег Подойма («Единая Россия»). Александр Морозов («Единая Россия»). Александр Шпикельман («Единая Россия»). Валентин Сичкарёв («Единая Россия»). Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»). Валерий Бадьин («Единая Россия»). Андрей Шимкив («Единая Россия»). Иван Мороз («Единая Россия»). Елена Тырина («Единая Россия»). Зоя Родина («Единая Россия»). Игорь Гришунин («Единая Россия»). Анатолий Юданов («Единая Россия»). Николай Мочалин («Единая Россия»). Виталий Быков (КПРФ). Константин Антонов («Единая Россия»). Андрей Жирнов (КПРФ). Александр Калиниченко (самовыдвиженец). Вячеслав Илюхин («Родина»). Иван Сидоренко («Единая Россия»). Вениамин Пак («Единая Россия»). Евгений Подгорный («Единая Россия»). Валерий Червов («Единая Россия»). Дмитрий Козловский («Единая Россия»). Яков Новосёлов («КПРФ»). Роман Яковлев (КПРФ). Дмитрий Макаров (КПРФ). Евгений Смышляев (КПРФ). Сергей Конько («Единая Россия»). Александр Козлов («Единая Россия»). Алексей Андреев («Единая Россия»). Михаил Федорук (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»). Вадим Агеенко (КПРФ).

Сегодня руководитель областного избиркома Ольга Благо заявила, что нарушений на выборах зафиксировано не было и голосование можно считать состоявшимся. Мы также публиковали список кандидатов в депутаты горсовета, набравших наибольшее количество голосов (по предварительным данным), — список можно посмотреть здесь.