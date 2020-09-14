Кто прошёл в Заксобрание на выборах: публикуем имена депутатов — предварительный список

В Новосибирской области подводят итоги голосования в Законодательное собрание региона. Пока данные предварительные, но общая картина ясна — большинство мандатов получили члены «Единой России».
Полный список победителей голосования на 38 округах, согласно предварительным результатам, опубликованных в системе ГАС «Выборы», выглядит так:
- Андрей Панфёров («Единая Россия»).
- Игорь Умербаев («Единая Россия»).
- Владимир Лаптев («Единая Россия»).
- Олег Иванинский («Единая Россия»).
- Александр Кулинич («Единая Россия»).
- Василий Иваков («Единая Россия»).
- Олег Подойма («Единая Россия»).
- Александр Морозов («Единая Россия»).
- Александр Шпикельман («Единая Россия»).
- Валентин Сичкарёв («Единая Россия»).
- Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»).
- Валерий Бадьин («Единая Россия»).
- Андрей Шимкив («Единая Россия»).
- Иван Мороз («Единая Россия»).
- Елена Тырина («Единая Россия»).
- Зоя Родина («Единая Россия»).
- Игорь Гришунин («Единая Россия»).
- Анатолий Юданов («Единая Россия»).
- Николай Мочалин («Единая Россия»).
- Виталий Быков (КПРФ).
- Константин Антонов («Единая Россия»).
- Андрей Жирнов (КПРФ).
- Александр Калиниченко (самовыдвиженец).
- Вячеслав Илюхин («Родина»).
- Иван Сидоренко («Единая Россия»).
- Вениамин Пак («Единая Россия»).
- Евгений Подгорный («Единая Россия»).
- Валерий Червов («Единая Россия»).
- Дмитрий Козловский («Единая Россия»).
- Яков Новосёлов («КПРФ»).
- Роман Яковлев (КПРФ).
- Дмитрий Макаров (КПРФ).
- Евгений Смышляев (КПРФ).
- Сергей Конько («Единая Россия»).
- Александр Козлов («Единая Россия»).
- Алексей Андреев («Единая Россия»).
- Михаил Федорук (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»).
- Вадим Агеенко (КПРФ).
Сегодня руководитель областного избиркома Ольга Благо заявила, что нарушений на выборах зафиксировано не было и голосование можно считать состоявшимся. Мы также публиковали список кандидатов в депутаты горсовета, набравших наибольшее количество голосов (по предварительным данным), — список можно посмотреть здесь.