Минтранс запретит кататься на самокатах и роликах в нетрезвом виде

Минтранс и ГИБДД подготовили большой пакет изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, поправки касаются владельцев электросамокатов, моноколес, сегвеев, скейтбордов и роликовых коньков. Согласно ограничениям Минтранса, им запретят превышать скорость в 20 км/ч в местах скопления людей и пользоваться своими средствами передвижения в нетрезвом состоянии. Дети до семи лет должны кататься только в сопровождении взрослых.



Кроме того, Минтранс установил новые требования для тонировки автомобилей: ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света (раньше этот показатель был 75%), а для остальных стекол этот показатель не нормируется.

