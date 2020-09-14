Минтранс запретит кататься на самокатах и роликах в нетрезвом виде

Минтранс и ГИБДД подготовили большой пакет изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, поправки касаются владельцев электросамокатов, моноколес, сегвеев, скейтбордов и роликовых коньков. Согласно ограничениям Минтранса, им запретят превышать скорость в 20 км/ч в местах скопления людей и пользоваться своими средствами передвижения в нетрезвом состоянии. Дети до семи лет должны кататься только в сопровождении взрослых.
Кроме того, Минтранс установил новые требования для тонировки автомобилей: ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света (раньше этот показатель был 75%), а для остальных стекол этот показатель не нормируется.
Еще один блок изменений коснулся общественного транспорта и перевозки пассажиров. Со скоростью 90 км/ч за городом смогут ездить только автобусы исключительно с сидячими местами и оборудованные ремнями безопасности. Для остальных ограничение скорости движения составит 70 км/ч. Вводится также дорожный знак «Движения автобусов запрещено». Автобусы, перевозящие детей, обяжут оборудовать оранжевыми маячками.
Также в новом варианте правил будет запрещена стоянка на островках безопасности, а зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».
Сейчас подготовленный Минтрансом документ проходит согласование.
Ранее Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным, взамен предложив автомобилистам платить за проезд по большинству дорог.