Очень короткое бабье лето: синоптики рассказали, когда в Новосибирске снова станет холодно

Сегодня, 14 сентября, во второй половине дня ожидается температура около +20… +21 градуса. Ночью 15 сентября в Новосибирске ожидают температуру около +6 градусов. В следующие два дня ночные температуры повысятся до +9... +10 градусов. В ближайшие три дня дневные температуры в городе будут держаться на уровне +19… +21 градуса.

16 сентября к Новосибирской области приблизится циклоническая система с юго-запада, и в большинстве районов региона начнутся грозовые дожди.

— Последний день бабьего лета — 15 сентября, а 16 сентября уже ждём дожди, — предупредил Ренад Ягудин.



Днём ожидается ветер скоростью 12–13 м/с, а 16 и 17 сентября возможны порывы до 18 м/с.



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