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Очень короткое бабье лето: синоптики рассказали, когда в Новосибирске снова станет холодно

Также жителей предупреждают об ухудшении видимости из-за утренних туманов

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В ближайший день осадков в Новосибирске не ждут

В ближайший день осадков в Новосибирске не ждут

Синоптики сообщили, что на этой неделе в Новосибирске закончится бабье лето. В среду в городе начнутся дожди.

— Мы уже третий день находимся в условиях так называемого бабьего лета. Это короткий период сухой и тёплой погоды в сентябре. Вчера температуры повышались по области до +19… +23 градусов. Еще сутки мы удержимся в условиях этой комфортной погоды. Завтра осадки мы не предполагаем. Возможно формирование туманов с ухудшением видимости до 200–250 метров, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня, 14 сентября, во второй половине дня ожидается температура около +20… +21 градуса. Ночью 15 сентября в Новосибирске ожидают температуру около +6 градусов. В следующие два дня ночные температуры повысятся до +9... +10 градусов. В ближайшие три дня дневные температуры в городе будут держаться на уровне +19… +21 градуса.

16 сентября к Новосибирской области приблизится циклоническая система с юго-запада, и в большинстве районов региона начнутся грозовые дожди.

— Последний день бабьего лета — 15 сентября, а 16 сентября уже ждём дожди, — предупредил Ренад Ягудин.

Днём ожидается ветер скоростью 12–13 м/с, а 16 и 17 сентября возможны порывы до 18 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на весь сентябрь. Синоптики рассказали, когда можно ждать первый снег.

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бабье летодождипогода
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