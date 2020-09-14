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На избирательный участок в Новосибирске приехала полиция

«Коалиция 2020» заявила о вбросе бюллетеней

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Корреспондент НГС сообщает, что на ищбирательном участке работает полиция

Корреспондент НГС сообщает, что на ищбирательном участке работает полиция

В Новосибирске на избирательный участок на улице Сакко и Ванцетти, 33 приехали полицейские.

В Избирательной комиссии Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на участке возникла проблема по выборам депутата в Совет депутатов Новосибирска, и на месте сейчас работает городская комиссия.

Коалиция «Новосибирск-2020» заявила о ночном массовом вбросе бюллетеней.

— 300 курсантов проголосовали. То есть вброс 300 бюллетеней, потому что курсанты не имеют права голосовать, они не имеют постоянной прописки. Это было ночью. И сейчас городская комиссия сидит и решает, что с этим всем делать. Принимать эти бюллетени или нет, — рассказал корреспонденту НГС координатор штаба Навального в Новосибирске, член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.

Члены городской избирательной комиссии сейчас думают, что делать в этой ситуации

Члены городской избирательной комиссии сейчас думают, что делать в этой ситуации

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В Избирательной комиссии Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области также не смогли предоставить оперативный комментарий. Но корреспондент НГС, который работает на месте, сообщает о пяти сотрудниках полиции, находящихся в здании и около него.

В Новосибирской области продолжается подсчёт голосов на прошедших накануне выборах в Законодательное собрание. Как сообщила руководитель областного избиркома Ольга Благо, в настоящее время обработано 96% бюллетеней.

Всё, что известно о выборах, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже.

Сергей Бойко, руководитель штаба Навального победил на состоявшихся вчера, 13 сентября, выборах в новосибирский Горсовет, обогнав вице-спикера Горсовета Рената Сулейманова. По данным системы ГАС.Выборы, он получил 2514 голосов избирателей, его соперник — 2302 голоса.

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вброс бюллетенейвыборы
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