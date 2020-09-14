На избирательный участок в Новосибирске приехала полиция

В Новосибирске на избирательный участок на улице Сакко и Ванцетти, 33 приехали полицейские.

В Избирательной комиссии Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на участке возникла проблема по выборам депутата в Совет депутатов Новосибирска, и на месте сейчас работает городская комиссия.



Коалиция «Новосибирск-2020» заявила о ночном массовом вбросе бюллетеней.



— 300 курсантов проголосовали. То есть вброс 300 бюллетеней, потому что курсанты не имеют права голосовать, они не имеют постоянной прописки. Это было ночью. И сейчас городская комиссия сидит и решает, что с этим всем делать. Принимать эти бюллетени или нет, — рассказал корреспонденту НГС координатор штаба Навального в Новосибирске, член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.