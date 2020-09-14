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Тема дняКто прошёл в Горсовет. Список фамилий

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Обработано 96% бюллетеней: рассказываем, депутаты каких партий получили мандаты в Заксобрании

Руководитель избирательной комиссии области Ольга Благо сообщила предварительные итоги голосования

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По словам Ольги Благо, выборы можно считать состоявшимися

По словам Ольги Благо, выборы можно считать состоявшимися

В Новосибирской области продолжается подсчёт голосов на прошедших накануне выборах в Законодательное собрание. Как сообщила руководитель областного избиркома Ольга Благо, в настоящее время обработано 96% бюллетеней.

— Можно уже, подводя предварительные итоги, сказать о том, что выборы всех уровней, на всех избирательных кампаниях состоялись. И каких-либо нарушений, которые могли повлечь за собой признание итогов голосования или результатов выбора недействительными, не установлено, — заявила она.

Согласно предварительным данным, из 76 мандатов (половина депутатов прошли по партийным списка) в Законодательном собрании Новосибирской области большинство получили представители партии «Единая Россия» — 44 мандата.

Далее присутствие депутатов в Заксобрании, по данным Ольги Благо, распределилось так:

КПРФ — 14 депутатов,

ЛДПР — 6 депутатов,

«Новые люди» — 3 депутатов,

«Пенсионеры за социальную справедливость» — 2 депутатов,

«Родина» — 2 депутатов,

«Справедливая Россия» — 2 депутатов,

Самовыдвиженцы — 3 депутатов.

Ранее стало известно, какие депутаты прошли в Горсовет (предварительные итоги) — в списке много неожиданных фамилий.

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Заксобраниевыборыполитика
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