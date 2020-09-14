Обработано 96% бюллетеней: рассказываем, депутаты каких партий получили мандаты в Заксобрании

В Новосибирской области продолжается подсчёт голосов на прошедших накануне выборах в Законодательное собрание. Как сообщила руководитель областного избиркома Ольга Благо, в настоящее время обработано 96% бюллетеней.



— Можно уже, подводя предварительные итоги, сказать о том, что выборы всех уровней, на всех избирательных кампаниях состоялись. И каких-либо нарушений, которые могли повлечь за собой признание итогов голосования или результатов выбора недействительными, не установлено, — заявила она.

