Обработано 96% бюллетеней: рассказываем, депутаты каких партий получили мандаты в Заксобрании

В Новосибирской области продолжается подсчёт голосов на прошедших накануне выборах в Законодательное собрание. Как сообщила руководитель областного избиркома Ольга Благо, в настоящее время обработано 96% бюллетеней.
— Можно уже, подводя предварительные итоги, сказать о том, что выборы всех уровней, на всех избирательных кампаниях состоялись. И каких-либо нарушений, которые могли повлечь за собой признание итогов голосования или результатов выбора недействительными, не установлено, — заявила она.
Согласно предварительным данным, из 76 мандатов (половина депутатов прошли по партийным списка) в Законодательном собрании Новосибирской области большинство получили представители партии «Единая Россия» — 44 мандата.
Далее присутствие депутатов в Заксобрании, по данным Ольги Благо, распределилось так:
КПРФ — 14 депутатов,
ЛДПР — 6 депутатов,
«Новые люди» — 3 депутатов,
«Пенсионеры за социальную справедливость» — 2 депутатов,
«Родина» — 2 депутатов,
«Справедливая Россия» — 2 депутатов,
Самовыдвиженцы — 3 депутатов.
Ранее стало известно, какие депутаты прошли в Горсовет (предварительные итоги) — в списке много неожиданных фамилий.