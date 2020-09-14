В Новосибирской области начался отопительный сезон

В 8 районах Новосибирской области начался отопительный сезон. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания в правительстве НСО.

— По отопительному сезону запас угля в области — 214 тысяч тонн, это 130% от норматива на начало сезона. Отопительный сезон по состоянию на сегодняшний день начат в 8 районах области, в целом 15 объектов соцсферы на сегодня подключены к центральному отоплению, а также 10% жилого фонда, — сообщил Денис Архипов.