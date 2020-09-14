Ещё 55 человек в Новосибирской области заболело коронавирусом

Ещё 55 человек заболело коронавирусом в Новосибирской области. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.
— Количество лабораторно подтвержденных случаев ковида за все время —
О погибших министр здравоохранения не сообщил.
На прошлой неделе НГС взял интервью у вакцинолога. Специалист рассказала о том, можно ли ставить прививку от гриппа тем, кто перенёс коронавирус. Также Минздрав рассказал о том, кто первым получит вакцину от ковида в регионе.
Напомним, что сейчас в некоторых новосибирских школах классы закрывают на карантин из-за ОРВИ или коронавируса. Мы публиковали список таких организаций, который предоставила мэрия.