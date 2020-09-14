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Ещё 55 человек в Новосибирской области заболело коронавирусом

За прошедшие сутки выздоровело 19 человек

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В структуре коронавируса на первом месте внебольничная пневмония&nbsp;

В структуре коронавируса на первом месте внебольничная пневмония 

Ещё 55 человек заболело коронавирусом в Новосибирской области. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

— Количество лабораторно подтвержденных случаев ковида за все время — 12 148, выписано с выздоровлением с нарастающим итогом 10 875 человек в общей сложности, — сообщил Хальзов.

О погибших министр здравоохранения не сообщил.

На прошлой неделе НГС взял интервью у вакцинолога. Специалист рассказала о том, можно ли ставить прививку от гриппа тем, кто перенёс коронавирус. Также Минздрав рассказал о том, кто первым получит вакцину от ковида в регионе.

Напомним, что сейчас в некоторых новосибирских школах классы закрывают на карантин из-за ОРВИ или коронавируса. Мы публиковали список таких организаций, который предоставила мэрия.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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