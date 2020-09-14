Ещё 55 человек в Новосибирской области заболело коронавирусом

Ещё 55 человек заболело коронавирусом в Новосибирской области. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.



— Количество лабораторно подтвержденных случаев ковида за все время — 12 148 , выписано с выздоровлением с нарастающим итогом 10 875 человек в общей сложности, — сообщил Хальзов.

О погибших министр здравоохранения не сообщил.

На прошлой неделе НГС взял интервью у вакцинолога. Специалист рассказала о том, можно ли ставить прививку от гриппа тем, кто перенёс коронавирус. Также Минздрав рассказал о том, кто первым получит вакцину от ковида в регионе.

