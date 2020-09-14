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Тема дняКто прошёл в Горсовет. Список фамилий

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Кто прошёл в новосибирский Горсовет. Список фамилий (много неожиданных)

По предварительным результатам, большинство мест досталось «единороссам»

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В системе ГАС.Выборы опубликовали предварительные итоги голосования

В системе ГАС.Выборы опубликовали предварительные итоги голосования

Стали известны предварительные итоги выборов в Городской совет Новосибирска. Данные появились в системе ГАС.Выборы.

Большинство мест — 22 — досталось «единороссам». Победу в голосовании на своих округах одержали восемь членов КПРФ, восемь самовыдвиженцев, пять членов ЛДПР, пять самовыдвиженцев, членов «Коалиции-2020», а также один член партии «Родина» и один член партии «Зелёные».

Сводная таблица победивших кандидатов в депутаты Горсовета, согласно предварительным данным, выглядит так:

1 округ — Екатерина Митряшина («Единая Россия»)

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2 округ — Евгений Лебедев (ЛДПР)

3 округ — Георгий Андреев (КПРФ)

4 округ — Ирина Беспечная (ЛДПР)

5 округ — Евгений Прохоров (ЛДПР)

6 округ — Ростислав Антонов (самовыдвиженец)

7 округ — Антон Тыртышный (КПРФ)

8 округ — Василий Стрекалов (ЛДПР)

9 округ — Владислав Люмин («Единая Россия»)

10 округ — Екатерина Шалимова (самовыдвиженец)

11 округ — Игорь Украинцев («Зелёные»)

12 округ — Степан Сафонкин (самовыдвиженец)

13 округ — Ирина Константинова («Единая Россия»)

14 округ — Павел Чернышев («Единая Россия»)

15 округ — Елена Воронина («Единая Россия»)

16 округ — Игорь Атякшев («Единая Россия»)

17 округ — Леонид Рыбин («Родина»)

18 округ — Евгений Крайнов («Единая Россия»)

19 округ — Александр Тарасов («Единая Россия»)

20 округ — Игорь Кудин («Единая Россия»)

21 округ — Дмитрий Асанцев («Единая Россия»)

22 округ — Александр Бестужев («Единая Россия»)

23 округ — Дмитрий Колпаков («Единая Россия»)

24 округ — Сергей Трубников («Единая Россия»)

25 округ — Антон Картавин (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)

26 округ — Дмитрий Червов («Единая Россия»)

27 округ — Александр Бурмистров (КПРФ)

28 округ — Николай Тямин («Единая Россия»)

29 округ — Денис Кулинич («Единая Россия»)

30 округ — Андрей Аникин («Единая Россия»)

31 округ — Кирилл Покровский («Единая Россия»)

32 округ — Денис Чаховский («Единая Россия»)

33 округ — Александр Савельев (самовыдвиженец)

34 округ — Лилия Гончарова (самовыдвиженец)

35 округ — Вячеслав Якименко (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)

36 округ — Алексей Джулай («Единая Россия»)

37 округ — Игорь Титаренко («Единая Россия»)

38 округ — Инна Ильиных (ЛДПР)

39 округ — Александр Мухарыцин (самовыдвиженец)

40 округ — Хельга Пирогова (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)

41 округ — Андрей Гудовский (самовыдвиженец)

42 округ — Павел Горшков (КПРФ)

43 округ — Андрей Любавский (КПРФ)

44 округ — Алексей Михайлов (КПРФ)

45 округ — Наталья Пинус (самовыдвиженец)

46 округ — Светлана Каверзина (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)

47 округ — Виктор Стрельников (КПРФ)

48 округ — Антон Бурмистров (КПРФ)

49 округ — Сергей Бойко (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)

50 округ — Сергей Бондаренко («Единая Россия»)

О том, как проходили выборы 13 сентября, какие были выявлены нарушения и какие предварительные результаты голосования озвучил избирком, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Также сегодня стали известны предварительные итоги голосования по единому округу — большинство голосов на выборах в Заксобрание набрала партия «Единая Россия» (более 37%).

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