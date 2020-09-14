Кто прошёл в новосибирский Горсовет. Список фамилий (много неожиданных)

Стали известны предварительные итоги выборов в Городской совет Новосибирска. Данные появились в системе ГАС.Выборы.
Большинство мест — 22 — досталось «единороссам». Победу в голосовании на своих округах одержали восемь членов КПРФ, восемь самовыдвиженцев, пять членов ЛДПР, пять самовыдвиженцев, членов «Коалиции-2020», а также один член партии «Родина» и один член партии «Зелёные».
Сводная таблица победивших кандидатов в депутаты Горсовета, согласно предварительным данным, выглядит так:
1 округ — Екатерина Митряшина («Единая Россия»)
2 округ — Евгений Лебедев (ЛДПР)
3 округ — Георгий Андреев (КПРФ)
4 округ — Ирина Беспечная (ЛДПР)
5 округ — Евгений Прохоров (ЛДПР)
6 округ — Ростислав Антонов (самовыдвиженец)
7 округ — Антон Тыртышный (КПРФ)
8 округ — Василий Стрекалов (ЛДПР)
9 округ — Владислав Люмин («Единая Россия»)
10 округ — Екатерина Шалимова (самовыдвиженец)
11 округ — Игорь Украинцев («Зелёные»)
12 округ — Степан Сафонкин (самовыдвиженец)
13 округ — Ирина Константинова («Единая Россия»)
14 округ — Павел Чернышев («Единая Россия»)
15 округ — Елена Воронина («Единая Россия»)
16 округ — Игорь Атякшев («Единая Россия»)
17 округ — Леонид Рыбин («Родина»)
18 округ — Евгений Крайнов («Единая Россия»)
19 округ — Александр Тарасов («Единая Россия»)
20 округ — Игорь Кудин («Единая Россия»)
21 округ — Дмитрий Асанцев («Единая Россия»)
22 округ — Александр Бестужев («Единая Россия»)
23 округ — Дмитрий Колпаков («Единая Россия»)
24 округ — Сергей Трубников («Единая Россия»)
25 округ — Антон Картавин (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)
26 округ — Дмитрий Червов («Единая Россия»)
27 округ — Александр Бурмистров (КПРФ)
28 округ — Николай Тямин («Единая Россия»)
29 округ — Денис Кулинич («Единая Россия»)
30 округ — Андрей Аникин («Единая Россия»)
31 округ — Кирилл Покровский («Единая Россия»)
32 округ — Денис Чаховский («Единая Россия»)
33 округ — Александр Савельев (самовыдвиженец)
34 округ — Лилия Гончарова (самовыдвиженец)
35 округ — Вячеслав Якименко (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)
36 округ — Алексей Джулай («Единая Россия»)
37 округ — Игорь Титаренко («Единая Россия»)
38 округ — Инна Ильиных (ЛДПР)
39 округ — Александр Мухарыцин (самовыдвиженец)
40 округ — Хельга Пирогова (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)
41 округ — Андрей Гудовский (самовыдвиженец)
42 округ — Павел Горшков (КПРФ)
43 округ — Андрей Любавский (КПРФ)
44 округ — Алексей Михайлов (КПРФ)
45 округ — Наталья Пинус (самовыдвиженец)
46 округ — Светлана Каверзина (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)
47 округ — Виктор Стрельников (КПРФ)
48 округ — Антон Бурмистров (КПРФ)
49 округ — Сергей Бойко (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)
50 округ — Сергей Бондаренко («Единая Россия»)
О том, как проходили выборы 13 сентября, какие были выявлены нарушения и какие предварительные результаты голосования озвучил избирком, мы рассказывали в онлайн-трансляции.
Также сегодня стали известны предварительные итоги голосования по единому округу — большинство голосов на выборах в Заксобрание набрала партия «Единая Россия» (более 37%).