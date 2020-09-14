Кто прошёл в новосибирский Горсовет. Список фамилий (много неожиданных)

48 округ — Антон Бурмистров (КПРФ)

49 округ — Сергей Бойко (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»)

50 округ — Сергей Бондаренко («Единая Россия»)

О том, как проходили выборы 13 сентября, какие были выявлены нарушения и какие предварительные результаты голосования озвучил избирком, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Также сегодня стали известны предварительные итоги голосования по единому округу — большинство голосов на выборах в Заксобрание набрала партия «Единая Россия» (более 37%).