«Есть приказ, что началась эпидемия, значит началась». Как служат срочники в неудачном 2020 году

Из знаний про армию — рассказы отца, деда и друга. Если честно, ожидания с реальностью разнятся, как небо и земля. Думал, что каждое утро будет зарядка с сумасшедшим бегом, марш-броски, ну все как в фильмах, знаете? Да и рассказы отца отчасти подтверждали эти армейские стереотипы. По факту... Над солдатом начальства — выше крыши, каждый ставит свои задачи, и не дай бог их не сделать. Вот реальный пример: парень проснулся утром, позавтракал, получил задание от прапорщика — покрасить забор. Ему дали краску, а кисточку, сказали, мол, «рожай» — у него её нет, а покрасить надо. Парень вроде нашел, начал красить. Мимо проходит лейтенант, говорит: «Иди и чини скамейки в кладовой». Потом ещё кто-то какое-то задание дал, тот пошел выполнять, и так далее по начальникам. К концу дня парень, естественно, ничего не сделал.

Служба. Ожидание и реальность

У тех, кто на должности, всё куда проще, всегда есть определенный круг занятий. Никто не может таких солдат отдельно озадачить каким-нибудь делом, не относящимся к его обязанностям. Мне по распределению повезло быть поваром. Поваром быть хорошо, потому что всегда сыт и чист (в армии нормальный душ у солдата — раз в неделю, когда банный день, а у меня в столовой есть собственная душевая для поваров). Но есть и обратная сторона медали: сплю меньше всех. У простого солдата сон с 22 до 6, а у меня — когда приду из столовой. А могу я прийти и в час ночи, и спать только до 4–5 утра, потому что надо завтрак готовить.