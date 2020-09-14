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Руководитель штаба Навального победил на выборах вице-спикера новосибирского Горсовета

Разница голосов составляет почти 4%

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Сергей Бойко сообщил о своей победе на выборах в новосибирский Горсовет в соцсетях

Сергей Бойко сообщил о своей победе на выборах в новосибирский Горсовет в соцсетях

Сергей Бойко, руководитель штаба Навального победил на состоявшихся вчера, 13 сентября, выборах в новосибирский Горсовет. По данным системы ГАС.Выборы, он получил 2514 голосов избирателей, его основной соперник на округе 49 вице-спикер Горсовета Ренат Сулейманов — 2302 голоса. Такие же данные приводит альтернативная система подсчёта голосов КПРФ.

«Только что стал вашим депутатом», — написал Сергей Бойко у себя в Instagram, а также сообщил об этом в прямом эфире на своём канале в Youtube.

Также сегодня стали известны предварительные результаты голосования по единому округу. Лидером стала партия «Единая Россия».

О том, как проходило голосование в единый день голосования 13 сентября мы подробно рассказывали у себя в онлайн-трансляции.

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Сергей Бойковыборы
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