14 сентября понедельник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 6/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКто проходит в Заксобрание? Расклад по партиям

Все новости

Все новости

Кто проходит в Заксобрание: в Новосибирской области озвучили предварительные итоги голосования

Четырём партиям из десяти не удалось собрать и 5% голосов

17 169
124Обсудить

Поделиться

В Новосибирской области продолжается подсчёт голосов

В Новосибирской области продолжается подсчёт голосов

В Новосибирской области стали известны предварительные итоги голосования по единому округу. Информация о распределении голосов была опубликована в системе ГАС.Выборы.

Согласно этим данным, лидирует партия «Единая Россия», набравшая 37,77% голосов. На втором месте КПРФ (17,30%), на третьем — ЛДПР (12,97%). Партии «Новые люди» удалось набрать 7,28% голосов, «Справедливой России» — 5,82%, «Партии пенсионеров» — 5,63%.

5%-ный порог не смогли преодолеть партии «Родина» (3,78%), «Зелёные» (2,62%), «За правду» (2,05%) и «Партия роста» (1,37%).

О том, как проходили выборы в Новосибирской области, мы подробно рассказывали в онлайн-трансляции.

Вчера в Новосибирской области в соцсетях распространилась информация о трёх скандальных инцидентах во время выборов — Избирком прокомментировал инциденты.

Горячая борьба развернулась и на выборах в горсовет Новосибирска. Сегодня утром стало известно, что руководитель штаба Навального Сергей Бойко обошёл вице-спикера Рената Сулейманова. Вот цифры по их участку.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

Заксобраниевыборыголосование
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (124)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!