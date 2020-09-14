Кто проходит в Заксобрание: в Новосибирской области озвучили предварительные итоги голосования

В Новосибирской области стали известны предварительные итоги голосования по единому округу. Информация о распределении голосов была опубликована в системе ГАС.Выборы.
Согласно этим данным, лидирует партия «Единая Россия», набравшая 37,77% голосов. На втором месте КПРФ (17,30%), на третьем — ЛДПР (12,97%). Партии «Новые люди» удалось набрать 7,28% голосов, «Справедливой России» — 5,82%, «Партии пенсионеров» — 5,63%.
5%-ный порог не смогли преодолеть партии «Родина» (3,78%), «Зелёные» (2,62%), «За правду» (2,05%) и «Партия роста» (1,37%).
О том, как проходили выборы в Новосибирской области, мы подробно рассказывали в онлайн-трансляции.
Вчера в Новосибирской области в соцсетях распространилась информация о трёх скандальных инцидентах во время выборов — Избирком прокомментировал инциденты.
Горячая борьба развернулась и на выборах в горсовет Новосибирска. Сегодня утром стало известно, что руководитель штаба Навального Сергей Бойко обошёл вице-спикера Рената Сулейманова. Вот цифры по их участку.