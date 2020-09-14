Кто проходит в Заксобрание: в Новосибирской области озвучили предварительные итоги голосования

О том, как проходили выборы в Новосибирской области, мы подробно рассказывали в онлайн-трансляции.

Вчера в Новосибирской области в соцсетях распространилась информация о трёх скандальных инцидентах во время выборов — Избирком прокомментировал инциденты.

Горячая борьба развернулась и на выборах в горсовет Новосибирска. Сегодня утром стало известно, что руководитель штаба Навального Сергей Бойко обошёл вице-спикера Рената Сулейманова. Вот цифры по их участку.