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Тема дняИтоги обработки первых бюллетеней. Кто лидирует

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В Новосибирской области обработали первые бюллетени. Публикуем расклад по партиям

Подсчитаны бюллетени на 19 избирательных участках. Впереди — ещё 1989 участков

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В Новосибирске идёт подсчёт голосов

В Новосибирске идёт подсчёт голосов

В Новосибирской области подводят предварительные итоги голосования в Заксобрание. Обработаны данные с первых 19 участков (всего их 2008).

На этих 19 участках, по данным председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, проголосовали 10 257 человек.

В процентном соотношении расклад выглядит следующим образом:

1. «Единая Россия» — 38,52%;

2. КПРФ — 21,3%;

3. ЛДПР — 11,27%;

4. «Новые люди» — 8,42%;

5. Другие партии — в порядке убывания.

Ранее избирком НСО прокомментировал самые громкие скандалы на выборах, среди которых драка перед участком, подкуп избирателя и агитация. Весь день мы вели онлайн-репортаж с избирательных участков, в котором рассказывали о нарушениях, явке и интересных наблюдениях. Смотрите, как прошли выборы-2020.

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