Правительство ответило дольщикам ЖК «Новомарусино», которые требовали встречи с губернатором

Правительство ответило дольщикам ЖК «Новомарусино»
Правительство Новосибирской области ответило дольщикам ЖК «Новомарусино», которые в эти выходные устроили одиночные пикеты и требовали встречи с губернатором региона Андреем Травниковым.
— Дольщики «Новомарусино» стоят первыми на очереди по решению их проблемы через механизм ППК «Фонд». Правительство Новосибирской области уже направило соответствующее ходатайство. Теперь ситуация зависит от внешнего арбитражного управляющего, который должен как можно скорее сформировать реестр дольщиков в порядке, установленном законодательством, — ответил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
На днях стало известно, что принятие решения о достройке перенесли на конец 2022 года. Люди ждут этого уже пять лет. Поэтому