Правительство ответило дольщикам ЖК «Новомарусино», которые требовали встречи с губернатором

На днях стало известно, что принятие решения о достройке перенесли на конец 2022 года. Люди ждут этого уже пять лет. Поэтому 12 сентября дольщики ЖК «Новомарусино» устроили одиночные пикеты в центре Новосибирска. Они хотят, чтобы решение о достройке их дома или выплате компенсации приняли в этом году.

