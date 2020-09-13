Как новосибирцы голосуют на дому: 10 атмосферных фото

Новосибирцы выбирают своих представителей в Заксобрание региона и горсовет. Некоторые горожане решили голосовать на дому. Наш фотокорреспондент отправился вместе с членами УИК по квартирам — публикуем подборку из 10 атмосферных кадров.



В это время в Новосибирской области на 15:00 часов проголосовал каждый пятый житель региона. В Новосибирске явка низкая — чуть более 14%.