Как новосибирцы голосуют на дому: 10 атмосферных фото

Новосибирцы выбирают своих представителей в Заксобрание региона и горсовет. Некоторые горожане решили голосовать на дому. Наш фотокорреспондент отправился вместе с членами УИК по квартирам — публикуем подборку из 10 атмосферных кадров.
В это время в Новосибирской области на 15:00 часов проголосовал каждый пятый житель региона. В Новосибирске явка низкая — чуть более 14%.
Если вы заметили нарушения на избирательном участке, увидели что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.
В службу 112 сегодня, 13 сентября, в 17:00 от новосибирца поступило сообщение о бомбе, заложенной на избирательном участке на улице Кубовая, 107/1.
Как проходят выборы в Новосибирской области, активно ли люди приходят на участки, есть ли какие-то нарушения — об этом мы рассказываем в нашем онлайне.
В соцсетях сегодня распространилась информация о трёх скандальных инцидентах во время выборов. Избирком Новосибирской области прокомментировал каждый из них.