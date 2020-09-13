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Тема дняМужчина сообщил о якобы заложенной бомбе в УИК

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Как новосибирцы голосуют на дому: 10 атмосферных фото

По квартирам сотрудники УИК ходят в масках

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Сегодня последний, основной день голосования

Сегодня последний, основной день голосования

Новосибирцы выбирают своих представителей в Заксобрание региона и горсовет. Некоторые горожане решили голосовать на дому. Наш фотокорреспондент отправился вместе с членами УИК по квартирам — публикуем подборку из 10 атмосферных кадров.

В это время в Новосибирской области на 15:00 часов проголосовал каждый пятый житель региона. В Новосибирске явка низкая — чуть более 14%.

Все сотрудники в масках

Все сотрудники в масках

У голосования на дому своя процедура

У голосования на дому своя процедура

Избирателям даётся время подумать

Избирателям даётся время подумать

Явка на 15:00 в НСО невысокая&nbsp;

Явка на 15:00 в НСО невысокая 

В основном на дому голосуют пожилые люди и инвалиды

В основном на дому голосуют пожилые люди и инвалиды

Каждый пятый житель НСО уже проголосовал сегодня

Каждый пятый житель НСО уже проголосовал сегодня

В Новосибирске явка чуть выше 14%

В Новосибирске явка чуть выше 14%

Меньше всего люди хотят голосовать в Ленинском районе Новосибирска

Меньше всего люди хотят голосовать в Ленинском районе Новосибирска

Активнее всего в Новосибирске голосуют в Советском районе

Активнее всего в Новосибирске голосуют в Советском районе

Если вы заметили нарушения на избирательном участке, увидели что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.

В службу 112 сегодня, 13 сентября, в 17:00 от новосибирца поступило сообщение о бомбе, заложенной на избирательном участке на улице Кубовая, 107/1.

Как проходят выборы в Новосибирской области, активно ли люди приходят на участки, есть ли какие-то нарушения — об этом мы рассказываем в нашем онлайне.

В соцсетях сегодня распространилась информация о трёх скандальных инцидентах во время выборов. Избирком Новосибирской области прокомментировал каждый из них.

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выборыголосованиевыборы 13 сентября
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