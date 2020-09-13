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Мужчина сообщил о бомбе, заложенной на избирательном участке на улице Кубовой

Сообщение о минировании поступило в пять вечера

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Людей эвакуировали с избирательного участка № 1578 1579

Людей эвакуировали с избирательного участка № 1578 1579

Сегодня, 13 сентября, в 17:00 от гражданина поступило сообщение о бомбе, заложенной на избирательном участке на улице Кубовая, 107/1 в Новосибирске.

— Сообщение поступило в 17:00 от гражданина, информация проверяется, в настоящее время задействованы все службы, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отказались комментировать сообщение о минировании, сообщив, что вся информация, которая касается выборов, находится в избирательной комиссии.

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В Избирательной комиссии Новосибирской области корреспонденту НГС сказали, что на данный момент не обладают информацией об инциденте и обещали прокомментировать его позже.

Вам что-то известно об этом инциденте? Вы стали очевидцем эвакуации это или другого зданий? Можете рассказать НГС важные детали? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер +7 923 157–00–00 (в любой из мессенджеров) или на почту редакции news@ngs.ru.

Недавно в городе прошла волна «минирований». До этого похожие сообщения приходили в учреждения города 13 августа — тогда людей эвакуировали из зданий судов и больниц. Как рассказали позже в АТК, сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человек. Сообщения оказались ложными.

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выборыминированиеэвакуация
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