Мужчина сообщил о бомбе, заложенной на избирательном участке на улице Кубовой

Сегодня, 13 сентября, в 17:00 от гражданина поступило сообщение о бомбе, заложенной на избирательном участке на улице Кубовая, 107/1 в Новосибирске.



— Сообщение поступило в 17:00 от гражданина, информация проверяется, в настоящее время задействованы все службы, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отказались комментировать сообщение о минировании, сообщив, что вся информация, которая касается выборов, находится в избирательной комиссии.

