Четверо лемуров сбежали из клетки, чтобы выпросить ранетки у посетителей Новосибирского зоопарка

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирском зоопарке из клетки сбежали четыре лемура — об этом НГС рассказали читатели.



— Они едят ранетки, люди им дают, — рассказал корреспонденту НГС посетитель зоопарка Андрей. — Они сбежали из клеток, подбегают близко к людям, те кидают им ранетки. Сбежали четыре лемура.

