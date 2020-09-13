13 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняНарушения на выборах: уже 19 административных дел

Все новости

Все новости

Четверо лемуров сбежали из клетки, чтобы выпросить ранетки у посетителей Новосибирского зоопарка

Они встают перед гостями на передние лапки и просят лакомство

775
7Обсудить

Поделиться

Из клетки сбежали четыре лемура&nbsp;

Из клетки сбежали четыре лемура 

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирском зоопарке из клетки сбежали четыре лемура — об этом НГС рассказали читатели.

— Они едят ранетки, люди им дают, — рассказал корреспонденту НГС посетитель зоопарка Андрей. — Они сбежали из клеток, подбегают близко к людям, те кидают им ранетки. Сбежали четыре лемура.

Животные выпрашивают у гостей зоопарка ранетки&nbsp;

Животные выпрашивают у гостей зоопарка ранетки 

В июле НГС уже писал о паре лемуров, которые устраивают вылазку на свободу. Тогда ситуацию прокомментировал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило — он объяснил, что хитрые лемуры находят лазейку, гуляют по территории, а потом сами возвращаются в клетку. И попросил гостей зоопарка никак с ними не контактировать, не кормить и не обращать на них внимание.

Лемуры сбегают уже не первый раз&nbsp;

Лемуры сбегают уже не первый раз 

Этой весной зоопарк показал момент кормления большой семьи лемуров — для этого в вольер лемуров принесли специальную корзинку-кормушку, которая сделана так, чтобы животные добывали себе корм.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский зоопарклемур
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!