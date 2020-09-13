Четверо лемуров сбежали из клетки, чтобы выпросить ранетки у посетителей Новосибирского зоопарка

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирском зоопарке из клетки сбежали четыре лемура — об этом НГС рассказали читатели.
— Они едят ранетки, люди им дают, — рассказал корреспонденту НГС посетитель зоопарка Андрей. — Они сбежали из клеток, подбегают близко к людям, те кидают им ранетки. Сбежали четыре лемура.
В июле НГС уже писал о паре лемуров, которые устраивают вылазку на свободу. Тогда ситуацию прокомментировал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило — он объяснил, что хитрые лемуры находят лазейку, гуляют по территории, а потом сами возвращаются в клетку. И попросил гостей зоопарка никак с ними не контактировать, не кормить и не обращать на них внимание.
Этой весной зоопарк показал момент кормления большой семьи лемуров — для этого в вольер лемуров принесли специальную корзинку-кормушку, которая сделана так, чтобы животные добывали себе корм.