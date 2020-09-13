Избирком НСО прокомментировал самые громкие скандалы на выборах: драку перед участком, подкуп избирателя и агитацию

В Новосибирской области сегодня, 13 сентября, в соцсетях распространилась информацию о трёх скандальных инцидентах во время выборов.
Первый из них касался драки якобы между сторонниками двух депутатов — Михаила Алояна и Степана Сафонкина.
— Официально информации никакой не поступало. Я с этой информацией имела возможность ознакомиться в социальных сетях. Там непонятно, кто на кого напал, потому что когда подъехала полиция, мы узнавали, никого уже не было. Никого не смогли найти, не установить, кто с кем дрался. Неизвестно. Доводы разные. Предполагать можно что угодно. Кто там был — неизвестно, — рассказала член Избирательной комиссии Новосибирской области Тамара Краткая.
Второй эпизод — это сообщения в соцсетях об агитационной рассылке в день тишины от Ивана Конобеева.
— Заявление об этом буквально поступило только сейчас перед моим отъездом. К сожалению, приложенная флешка оказалась пустой. Сейчас позвоним заявителю. Может, они донесут другую флешку, чтобы мы могли ознакомиться с этим материалом — аудио и видеообращением. Если такой материал будет и комиссией будут установлены признаки агитации, заявление будет отправлено в Роскомнадзор и полицию, — ответила Краткая.
Сегодня в КПРФ сообщили о скупке голосов избирателей за Владислава Люмина — этот эпизод также прокомментировали в облизбиркоме.
— По информации, представленной правоохранительными органами, ни одного факта подкупа не зафиксировано, — отметила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.
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