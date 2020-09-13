Избирком НСО прокомментировал самые громкие скандалы на выборах: драку перед участком, подкуп избирателя и агитацию

В Новосибирской области сегодня, 13 сентября, в соцсетях распространилась информацию о трёх скандальных инцидентах во время выборов.

Первый из них касался драки якобы между сторонниками двух депутатов — Михаила Алояна и Степана Сафонкина.

— Официально информации никакой не поступало. Я с этой информацией имела возможность ознакомиться в социальных сетях. Там непонятно, кто на кого напал, потому что когда подъехала полиция, мы узнавали, никого уже не было. Никого не смогли найти, не установить, кто с кем дрался. Неизвестно. Доводы разные. Предполагать можно что угодно. Кто там был — неизвестно, — рассказала член Избирательной комиссии Новосибирской области Тамара Краткая.