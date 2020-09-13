13 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняНарушения на выборах: уже 19 административных дел

Все новости

Все новости

Избирком НСО прокомментировал самые громкие скандалы на выборах: драку перед участком, подкуп избирателя и агитацию

В комиссии заявили, что нарушений не выявлено

4 559
44Обсудить

Поделиться

В соцсетях распространяется информация о трёх неприятных инцидентах в Новосибирске на выборах

В соцсетях распространяется информация о трёх неприятных инцидентах в Новосибирске на выборах

В Новосибирской области сегодня, 13 сентября, в соцсетях распространилась информацию о трёх скандальных инцидентах во время выборов.

Первый из них касался драки якобы между сторонниками двух депутатов — Михаила Алояна и Степана Сафонкина.

— Официально информации никакой не поступало. Я с этой информацией имела возможность ознакомиться в социальных сетях. Там непонятно, кто на кого напал, потому что когда подъехала полиция, мы узнавали, никого уже не было. Никого не смогли найти, не установить, кто с кем дрался. Неизвестно. Доводы разные. Предполагать можно что угодно. Кто там был — неизвестно, — рассказала член Избирательной комиссии Новосибирской области Тамара Краткая.

СЮЖЕТ

Выборы-2020. Кого, когда и куда выбираем?

Второй эпизод — это сообщения в соцсетях об агитационной рассылке в день тишины от Ивана Конобеева.

— Заявление об этом буквально поступило только сейчас перед моим отъездом. К сожалению, приложенная флешка оказалась пустой. Сейчас позвоним заявителю. Может, они донесут другую флешку, чтобы мы могли ознакомиться с этим материалом — аудио и видеообращением. Если такой материал будет и комиссией будут установлены признаки агитации, заявление будет отправлено в Роскомнадзор и полицию, — ответила Краткая.

Сегодня в КПРФ сообщили о скупке голосов избирателей за Владислава Люмина — этот эпизод также прокомментировали в облизбиркоме.

— По информации, представленной правоохранительными органами, ни одного факта подкупа не зафиксировано, — отметила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Если вы заметили нарушения на избирательном участке, увидели что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.

Мы рассказываем, как проходят выборы в режиме онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

выборыподвозподкуп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!