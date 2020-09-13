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Явка на 15:00: в Новосибирской области уже проголосовал каждый пятый житель

В Новосибирске на избирательные участки пришли только 14,81% горожан

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Самая низкая явка в Новосибирске по-прежнему в Ленинском районе

Самая низкая явка в Новосибирске по-прежнему в Ленинском районе

Избирком Новосибирской области обнародовал данные по явке на выборы на 15:00 часа 13 сентября.

— Явка на 15:00 в целом по области составила 21,57%. Проголосовали 456 070 жителей Новосибирской области с учетом 11 и 12 сентября, — рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Самые активные районы Новосибирской области по явке на 15:00:

Сузунский — 48,31%

Здвинский — 45,81%

Венгеровский — 43,79%

— Средняя явка по Новосибирску составила 14,81%, — добавила Благо.

СЮЖЕТ

Выборы-2020. Кого, когда и куда выбираем?

В городе Новосибирске самые активные районы по явке на 15:00:

Советский — 18,16%

Калининский — 16,62%

Железнодорожный — 16,36%

В Ленинском районе по-прежнему самая низкая явка в Новосибирске — 12,25%.

Невысокая явка по Новосибирской области помимо Новосибирска на 15:00:

Искитим — 21,57%

Обь — 18,44%

Бердск — 16,59%

Если вы заметили нарушения на избирательном участке, увидели что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.

Мы рассказываем, как проходят выборы в режиме онлайн-трансляции.

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