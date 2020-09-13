Явка на 15:00: в Новосибирской области уже проголосовал каждый пятый житель

В городе Новосибирске самые активные районы по явке на 15:00:

Советский — 18,16%

Калининский — 16,62%

Железнодорожный — 16,36%

В Ленинском районе по-прежнему самая низкая явка в Новосибирске — 12,25%.

Невысокая явка по Новосибирской области помимо Новосибирска на 15:00:

Искитим — 21,57%

Обь — 18,44%

Бердск — 16,59%

Если вы заметили нарушения на избирательном участке, увидели что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.



Мы рассказываем, как проходят выборы в режиме онлайн-трансляции.

