Явка на 15:00: в Новосибирской области уже проголосовал каждый пятый житель

Избирком Новосибирской области обнародовал данные по явке на выборы на 15:00 часа 13 сентября.
— Явка на 15:00 в целом по области составила 21,57%. Проголосовали 456 070 жителей Новосибирской области с учетом 11 и 12 сентября, — рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.
Самые активные районы Новосибирской области по явке на 15:00:
Сузунский — 48,31%
Здвинский — 45,81%
Венгеровский — 43,79%
— Средняя явка по Новосибирску составила 14,81%, — добавила Благо.
В городе Новосибирске самые активные районы по явке на 15:00:
Советский — 18,16%
Калининский — 16,62%
Железнодорожный — 16,36%
В Ленинском районе по-прежнему самая низкая явка в Новосибирске — 12,25%.
Невысокая явка по Новосибирской области помимо Новосибирска на 15:00:
Искитим — 21,57%
Обь — 18,44%
Бердск — 16,59%
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