Мужчина угнал машину у приятеля и снёс остановку в Чулыме

Накануне, 12 сентября, в 3 утра 29-летний мужчина угнал машину знакомого возле дома по улице Комсомольской в Новосибирске, уехал на ней в город Чулым и снёс там остановку общественного транспорта.
— Было установлено, что накануне подозреваемый с владельцем похищенного «Опеля» вместе распивали спиртные напитки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Воспользовавшись оставленными без присмотра ключами от автомобиля потерпевшего, подозреваемый незаконно завладел его транспортным средством и уехал в город Чулым, где, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего был задержан полицейскими.
Задержанный — 29-летний ранее судимый за угон житель Чулымского района. В настоящее время по факту угона проводится доследственная проверка, в рамках которой будет принято процессуальное решение.
Недавно в Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне двух дорогих машин в Заельцовском районе — хозяева автомобилей узнали в нём потенциального покупателя.