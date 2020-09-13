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Мужчина угнал машину у приятеля и снёс остановку в Чулыме

29-летнего угонщика задержали полицейские

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Мужчина снёс остановку в родном городе&nbsp;

Мужчина снёс остановку в родном городе 

Накануне, 12 сентября, в 3 утра 29-летний мужчина угнал машину знакомого возле дома по улице Комсомольской в Новосибирске, уехал на ней в город Чулым и снёс там остановку общественного транспорта.

Вот так выглядят последствия пьяного ДТП 

— Было установлено, что накануне подозреваемый с владельцем похищенного «Опеля» вместе распивали спиртные напитки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Воспользовавшись оставленными без присмотра ключами от автомобиля потерпевшего, подозреваемый незаконно завладел его транспортным средством и уехал в город Чулым, где, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего был задержан полицейскими.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела&nbsp;

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела 

Задержанный — 29-летний ранее судимый за угон житель Чулымского района. В настоящее время по факту угона проводится доследственная проверка, в рамках которой будет принято процессуальное решение.

У мужчины уже есть судимость за угон&nbsp;

У мужчины уже есть судимость за угон 

Недавно в Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне двух дорогих машин в Заельцовском районе — хозяева автомобилей узнали в нём потенциального покупателя.

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