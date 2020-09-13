Мужчина угнал машину у приятеля и снёс остановку в Чулыме

— Было установлено, что накануне подозреваемый с владельцем похищенного «Опеля» вместе распивали спиртные напитки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Воспользовавшись оставленными без присмотра ключами от автомобиля потерпевшего, подозреваемый незаконно завладел его транспортным средством и уехал в город Чулым, где, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего был задержан полицейскими.

