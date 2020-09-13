13 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняНарушения на выборах: уже 19 административных дел

Все новости

Все новости

В Новосибирске загорелся деревообрабатывающий цех

На территории цеха есть газ — к счастью, никто не пострадал

1 378
3Обсудить

Поделиться

Пожар произошёл на первом этаже деревообрабатывающего цеха в доме по улице Первомайской&nbsp;

Пожар произошёл на первом этаже деревообрабатывающего цеха в доме по улице Первомайской 

Сегодня, 13 сентября, в Первомайском районе Новосибирска загорелся деревообрабатывающий цех по адресу Первомайская, 88.

— На момент прибытия цех горел снаружи. Локализация пожара в 13:11. На месте работало четыре цистерны, 16 человек. Цех со станками, в цехе находится готовая продукция, внутри задымления нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по НСО.

По информации 112, внутри цеха есть газ. Никто не пострадал, так как горел утеплитель с фасада здания.

Утром 3 сентября на улице Мясниковой на Родниках загорелась квартира в доме № 8 на третьем этаже, в которой оказались двое маленьких мальчиков 3 и 4 лет вместе со своей мамой. Чтобы спасти детей, женщине пришлось сбрасывать их с балкона вниз — под окнами дома растянули покрывало случайные прохожие.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!