В Новосибирске загорелся деревообрабатывающий цех

Сегодня, 13 сентября, в Первомайском районе Новосибирска загорелся деревообрабатывающий цех по адресу Первомайская, 88.



— На момент прибытия цех горел снаружи. Локализация пожара в 13:11. На месте работало четыре цистерны, 16 человек. Цех со станками, в цехе находится готовая продукция, внутри задымления нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по НСО.

По информации 112, внутри цеха есть газ. Никто не пострадал, так как горел утеплитель с фасада здания.

Утром 3 сентября на улице Мясниковой на Родниках загорелась квартира в доме № 8 на третьем этаже, в которой оказались двое маленьких мальчиков 3 и 4 лет вместе со своей мамой. Чтобы спасти детей, женщине пришлось сбрасывать их с балкона вниз — под окнами дома растянули покрывало случайные прохожие.