Полиция возбудила 19 административных дел из-за возможных нарушений на выборах в Новосибирске

Сегодня, 13 сентября, новосибирская полиция уже возбудила 19 административных дел о возможных нарушениях на выборах — все они сейчас проверяются.
Информацию об этом сообщили в Новосибирской избирательной комиссии.
— Мы мониторим разные сообщения в сети Интернет, социальные сети, информация о подкупе не подтвердилась, 19 административных дел — это от полиции, — сообщили в Новосибирском избиркоме.
Всего в избиркоме промониторили порядка 58 сообщений о возможных нарушениях на выборах.
Новосибирцы выбирают своих представителей в Заксобрание региона и горсовет. Досрочно успели проголосовать больше 100 тысяч человек, а в это воскресенье, 13 сентября, на избирательных участках ждут всех остальных.
Как проходят выборы в Новосибирской области, активно ли люди приходят на участки, есть ли какие-то нарушения — об этом мы рассказываем в нашем онлайне.