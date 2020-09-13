Полиция возбудила 19 административных дел из-за возможных нарушений на выборах в Новосибирске

Сегодня, 13 сентября, новосибирская полиция уже возбудила 19 административных дел о возможных нарушениях на выборах — все они сейчас проверяются.



Информацию об этом сообщили в Новосибирской избирательной комиссии.

— Мы мониторим разные сообщения в сети Интернет, социальные сети, информация о подкупе не подтвердилась, 19 административных дел — это от полиции, — сообщили в Новосибирском избиркоме.

Всего в избиркоме промониторили порядка 58 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

Новосибирцы выбирают своих представителей в Заксобрание региона и горсовет. Досрочно успели проголосовать больше 100 тысяч человек, а в это воскресенье, 13 сентября, на избирательных участках ждут всех остальных.

