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Тема дняНарушения на выборах: уже 19 административных дел

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Полиция возбудила 19 административных дел из-за возможных нарушений на выборах в Новосибирске

В новосибирском избиркоме заявили, что проверили всю информацию о подкупах избирателей

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В избирательной комиссии мониторят всю информацию о возможных нарушениях на выборах&nbsp;

В избирательной комиссии мониторят всю информацию о возможных нарушениях на выборах 

Сегодня, 13 сентября, новосибирская полиция уже возбудила 19 административных дел о возможных нарушениях на выборах — все они сейчас проверяются.

Информацию об этом сообщили в Новосибирской избирательной комиссии.

— Мы мониторим разные сообщения в сети Интернет, социальные сети, информация о подкупе не подтвердилась, 19 административных дел — это от полиции, — сообщили в Новосибирском избиркоме.

Всего в избиркоме промониторили порядка 58 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

Новосибирцы выбирают своих представителей в Заксобрание региона и горсовет. Досрочно успели проголосовать больше 100 тысяч человек, а в это воскресенье, 13 сентября, на избирательных участках ждут всех остальных.

Как проходят выборы в Новосибирской области, активно ли люди приходят на участки, есть ли какие-то нарушения — об этом мы рассказываем в нашем онлайне.

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