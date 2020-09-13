Пятилетняя девочка оказалась запертой в комнате — родителям пришлось вызвать спасателей

Вчера, 12 сентября, примерно в 17:30 в Заельцовском районе Новосибирска в доме на улице Холодильная пятилетняя девочка оказалась запертой в комнате — родители вызвали спасателей.

— Заклинил замок, ребёнок не может выйти из комнаты, — рассказали в официальном сообществе МАСС во «ВКонтакте». — Помощь из комнаты, доступ к ребёнку родителей обеспечен.

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы передали ребёнка родителям — в медицинской помощи девочка не нуждалась.

Недавно НГС рассказывал о том, что спасателям пришлось залезать на третий этаж, чтобы снять с карниза плачущую девочку, — отец ребёнка спал, пока его дочь рыдала на краю окна. А в начале августа помощь МАСС понадобилась матери семерых детей — она пошла к соседями за солью, а дети оказались запертыми в квартире.

