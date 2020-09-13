Пришло чуть больше 8%: в облизбиркоме назвали район Новосибирска с самой низкой явкой

В Новосибирской области сегодня, 13 сентября, проходят выборы в Заксобрание региона и горсовет Новосибирска. Но новосибирцы не очень охотно идут на избирательные участки. В целом по области на 12:00 явка составила 16,93%, в Новосибирске — чуть больше 10%.
— В среднем явка по городу 10,42% на 12:00 часов, — рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.
Явка на выборы по районам Новосибирска на 12:00 часов:
Дзержинский — 10,25%;
Железнодорожный — 12,39%;
Заельцовский — 11,13%;
Калининский — 12,56%;
Кировский — 9,47%;
Ленинский — 8,46%;
Октябрьский — 9,75%;
Первомайский — 10,83%;
Советский — 12,17%;
Центральный — 11,04%.
От избирательных объединений сейчас работает на участках 1771 наблюдатель, от кандидатов — 1383.
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Мы рассказываем, как проходят выборы в режиме онлайн-трансляции.