Пришло чуть больше 8%: в облизбиркоме назвали район Новосибирска с самой низкой явкой

Калининский — 12,56%;

Кировский — 9,47%;

Ленинский — 8,46%;

Октябрьский — 9,75%;

Первомайский — 10,83%;

Советский — 12,17%;

Центральный — 11,04%.

От избирательных объединений сейчас работает на участках 1771 наблюдатель, от кандидатов — 1383.

Если вы заметили нарушения на избирательном участке, увидели что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.



Мы рассказываем, как проходят выборы в режиме онлайн-трансляции.