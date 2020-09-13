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Тема дняВыборы в Новосибирске. Онлайн-трансляция

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Пришло чуть больше 8%: в облизбиркоме назвали район Новосибирска с самой низкой явкой

Это самый большой район города

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В среднем явка по городу 10,42% на 12:00 часов

В среднем явка по городу 10,42% на 12:00 часов

В Новосибирской области сегодня, 13 сентября, проходят выборы в Заксобрание региона и горсовет Новосибирска. Но новосибирцы не очень охотно идут на избирательные участки. В целом по области на 12:00 явка составила 16,93%, в Новосибирске — чуть больше 10%.

— В среднем явка по городу 10,42% на 12:00 часов, — рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Явка на выборы по районам Новосибирска на 12:00 часов:

Дзержинский — 10,25%;

Железнодорожный — 12,39%;

Заельцовский — 11,13%;

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Калининский — 12,56%;

Кировский — 9,47%;

Ленинский — 8,46%;

Октябрьский — 9,75%;

Первомайский — 10,83%;

Советский — 12,17%;

Центральный — 11,04%.

От избирательных объединений сейчас работает на участках 1771 наблюдатель, от кандидатов — 1383.

Если вы заметили нарушения на избирательном участке, увидели что-то любопытное, сделали интересную фотографию или просто хотите поделиться своими ощущениями от выборов-2020, то свяжитесь с дежурным журналистом по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на электронную почту news@ngs.ru.

Мы рассказываем, как проходят выборы в режиме онлайн-трансляции.

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выборывыборы-2020выборы 13 сентября
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